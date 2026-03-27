ŠTA ĆE BITI SA LETOVANJEM U GRČKOJ? Stručnjak upozorava - Rat u Iranu briše turističku sezonu i diže cene do tačke pucanja

Ako se sukob u Iranu nastavi, letovanje kakvo poznaju i Grci i srpski turisti moglo bi da postane luksuz, logistički problem ili čak bezbednosni rizik.

Ekonomisti i turistički operateri već upozoravaju da se efekti krize prelivaju direktno na Mediteran, sa jasnim posledicama po cene, dostupnost i interesovanje putnika.

Energetski šok koji menja sve

Rat u Iranu već je proizveo jedan od najvećih poremećaja u snabdevanju energijom u modernoj istoriji. Zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne tačke kroz koju prolazi oko 20% svetske nafte, izazvalo je skok cena nafte iznad 100 dolara, uz rizik daljeg rasta .

Ekonomista Mohamed El-Erian upozorava da svet ulazi u „tačku pucanja“, gde energetski šok prelazi iz kratkoročnog u dugoročni problem, sa mogućim cenama nafte i do 200 dolara po barelu.

To direktno znači: skuplje avionske karte, skuplji autobuski i automobilski prevoz. eksploziju cena smeštaja i hrane, a za srpske turiste, koji dominantno putuju kolima u Grčku, ovo je udar pravo u džep.

Turizam već počeo da puca

Prvi signali krize već su vidljivi. Prema podacima industrije: rezervacije za Mediteran su naglo pale; pojedine destinacije beleže i do 40% manje bukinga; otkazivanja idu i do 100% u kriznim zonama poput Kipra.



Iako Grčka nije direktno pogođena, efekat „blizine rata“ već menja ponašanje turista. Avio-kompanije beleže pad potražnje, dok se deo gostiju preusmerava ka sigurnijim destinacijama poput Španije.

Bezbednosni faktor: Nova nepoznata

Geopolitički rizik dodatno komplikuje situaciju. Istočni Mediteran, uključujući Grčku, postaje zona povećane vojne aktivnosti zbog NATO baza i strateških tačaka.

Analitičari upozoravaju da bi produženi sukob mogao da podigne bezbednosni rizik regiona da utiče na osiguranje putovanja da dovede do dodatnih otkazivanja. Drugim rečima, čak i ako nema direktnog sukoba: percepcija nesigurnosti radi svoj posao.

Inflacija briše turistički budžet

Organizacije poput OECD već upozoravaju da rat podiže globalnu inflaciju, koja bi mogla dostići oko 4% u razvijenim ekonomijama.

Za turizam to znači:



- skuplje usluge u hotelima veće cene hrane i pića povećane lokalne takse i energenti

- Grčka ekonomija, koja u velikoj meri zavisi od turizma, biće prinuđena da deo tog tereta prebaci na turiste.

Srpski turisti između želje i realnosti

Za građane Srbije, koji tradicionalno letuju u Grčkoj, situacija postaje posebno osetljiva: gorivo, već najskuplja stavka, dodatno poskupljuje; aranžmani postaju nestabilni; kursne razlike i inflacija dodatno nagrizaju budžet.

U prevodu: letovanje koje je do juče bilo „standard“, sada može postati ozbiljna finansijska odluka.

Sezona pod znakom pitanja

Ako se sukob produži, Mediteran bi mogao da uđe u najneizvesniju turističku sezonu u poslednjih nekoliko decenija. Kombinacija visokih cena, geopolitičkog rizika i pada tražnje već sada menja tržište.

Za turiste, posebno one iz Srbije, pitanje više nije gde na more. Već: da li uopšte ići.

Autor: D.Bošković