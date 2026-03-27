Testom iz matematike počela proba završnog ispita: Geometrija i procenti ozbiljno namučili osmake, jedan zadatak ih je UPROPASTIO

Izvor: Pink.rs/Kurir.rs

Rešavanjem zadataka iz matematike danas je počela proba završnog ispita, koji u junu polaže oko 64.000 svršenih osmaka širom Srbije.

Razgovarali smo sa učenicima beogradske OŠ "Drinka Pavlović" nakon testa koji je trajao dva sata.

Poprilično ih je namučila geometrija, ali mnogi od njih nisu uspeli da se sete kako su glasili zadaci koji su se pred njima našli.

- Najteži nam je bio 20. zadatak, to većina nije uradila. Imali smo krug i upisan šestougao u krug, bio je osenčen jedan deo kruga i dobili smo samo jednu stranicu. Prvih 10 zadataka uopšte nije bilo teško - ispričala nam je jedna učenica.

Mnogi su komentarisali da su 19. i 20. zadatak bili najteži, te da nisu ni pokušali da ih urade.

- Uf, geometrija je bila baš teška, ostalo je bilo lako. Ne sećam se tačno kako je glasio zadatak poslednji. Ni procente nisam dobro uradila - navela je učenica osmog razreda.

Budući srednjoškolci sutra od devet do 11 časova polažu srpski, odnosno maternji jezik, a test iz izbornog predmeta od 11.30 do 13.30.

