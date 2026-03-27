KRALJEVSKI PAR OBRADOVAO ĐAKE U UMČARIMA: Vredna donacija Princeze Katarine i Prestolonaslednika Aleksandra izazvala lavinu emocija u školi 'Mića Stojković' (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Osnovna škola „Mića Stojković“ u Umčarima od danas ima potpuno modernizovanu trpezariju i kuhinju zahvaljujući velikodušnosti NJ.K.V. Princeze Katarine i njenih saradnika iz dijaspore.

Njihova Kraljevska Visočanstva Prestolonaslednik Aleksandar i Princeza Katarina posetili su danas Osnovnu školu „Mića Stojković“ u Umčarima, gde su uručili vrednu donaciju namenjenju poboljšanju uslova u kojima učenici provode svoje školske dane.

Ova značajna pomoć realizovana je zahvaljujući podršci Fondacije Džon i Mildred Medić Vučenić, u saradnji sa humanitarnom organizacijom Lajflajn Čikago, koja već decenijama deluje pod pokroviteljstvom Princeze Katarine.

Kompletna obnova kuhinje i trpezarije

Glavni cilj projekta bio je opremanje škole savremenom opremom. Donacija obuhvata:

- Nameštaj: 10 novih stolova, 60 stolica i 10 udobnih vreća za sedenje (lazy bags).

- Tehniku: Nov televizor za učenike.

- Profesionalnu kuhinju: Industrijska mašina za pranje sudova, profesionalni frižider i zamrzivač, velika sudopera, kolica za posluživanje, friteza, kao i kompletni setovi šerpi i tiganja.

Topao doček i poruke podrške

Kraljevski par su srdačno dočekali direktor škole Vladimir Bokić, nastavnici i učenici, koji su pripremili dirljiv muzički program u čast gostiju.

Veoma sam srećna što smo danas ovde. Moja Fondacija duže od trideset godina pomaže ustanovama koje brinu o deci u Srbiji i Republici Srpskoj. Draga deco, želim da znate da smo uvek uz vas i da nam je vaša sreća najvažnija - istakla je u svom obraćanju NJ.K.V. Princeza Katarina.

Prestolonaslednik Aleksandar izrazio je ponos zbog još jednog uspešno završenog projekta svoje supruge, naglasivši važnost podrške obrazovanju širom zemlje.

Direktor Osnovne škole "Mića Stanković", gospodin Bokić, zahvalio se u ime celog kolektiva kraljevskom paru i rekao da će njihova podrška u ogromnoj meri doprineti boljim uslovima za obrazovanje i svakodnevni život đaka.

