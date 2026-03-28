DEO SRBIJE POTPUNO ZAVEJAN! RHMZ izdao hitno upozorenje

Kiša koja od juče pada u čitavoj Srbiji tokom noći je prešla u sneg u višim delovima, pa je deo oko Rudnika zavejan, a beli se i Kragujevac. Dobra vest je da su sve službe na terenu i da su putevi prohodni, ali je saobraćaj otežan.

Na planini Rudnik vlažnog snega ima oko 10 centimetara, a ima ga i na prevoju Svetinja kod Kragujevca.

Prema rečima meštana, prošla su dva čistača preko Rudnika, pa se za sad saobraćaj odvija lakše, ali se vozačima svakako savetuje oprez tokom vožnje, jer su uslovi kao usred zime.

Zbog ovih vremenskih uslova i RHMZ izdao upozorenje na obilne padavine u nižim delovima, a sneg u višim.

- Lokalno se očekuje veća količina padavina i to posebno na području zapadne, centralne i istočne Srbije, gde može pasti novih 50 mm za narednih 36 sati, a u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije novih 15 cm vlažnog snega - upozoravaju u RHMZ.

Autor: A.A.