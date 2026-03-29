EPISKOP HERUVIM: Istrajnost u postu i molitvi poziva nas da u punoći vere dočekamo radost Hristovog Vaskrsenja

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com/eparhijaoseckopoljska ||

Episkop Heruvim iz Eparhije osečkopoljske i baranjske oglasio se na Instagramu, poručivši da nas peta nedelja Časnog posta uči istrajnosti u podvigu posta i molitve i poziva da prevaziđemo svoju palost i grešnost kako bismo u punoći vere dočekali radost Hristovog Vaskrsenja.

- Crkva je Telo Hristovo, a mi smo udovi toga tela i tako se spasavamo, u ljubavi jedni sa drugima. Tako se izgrađuje mir, stabilnost duha i samo tako možemo biti jedna porodica koja živi u slozi i u ljubavi. Takvo zajedništvo i ljubav nam je danas neophodno. To je poziv Crkve, poziv današnjeg dana, poziv Svete Marije Egipćanke. Crkva je zajednica ljubavi i slobode gde su svi pozvani da budu jedno u Hristu, bez obzira ko je kakav i ko je ko. Samo Bog zna kakve ko namere ima i svakoga usmerava ka pokajanju. Sada smo u petoj nedelji Časnog posta koja nas uči istrajnosti u podvigu posta i molitve i poziva da prevaziđemo svoju palost i grešnost kako bismo u punoći vere dočekali radost Hristovog Vaskrsenja - rekao je episkop Heruvim.

Autor: Jovana Nerić

