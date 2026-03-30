Otkup automobila sa lizinga: Najbrži izlaz iz finansijskih obaveza

Prodaja automobila koji je pod lizingom mnogima deluje kao nepremostiva administrativna prepreka, ali istina je da to može biti jedan od najefikasnijih načina da dođete do svežeg kapitala. Bez obzira na to da li vam je vozilo postalo preskupo za održavanje, ili jednostavno želite da pređete na noviji model pre isteka ugovora, otkup automobila sa lizinga je opcija koja vam štedi vreme i živce.

Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju sa lizing kućom, vršimo proveru preostalog duga i nudimo vam rešenje koje zatvara vašu obavezu u rekordnom roku. Umesto da se bavite komplikovanim obračunima, prepustite nama da regulišemo sve tehničke detalje dok vi dobijate čistu razliku u ceni direktno na ruke. Vaš automobil sa lizinga više nije teret, već prilika za brzu isplatu i finansijsko olakšanje.

Kako funkcioniše proces otkupa vozila pod lizingom?

Prvi korak u procesu koji podrazumeva otkup automobila sa lizinga je precizno utvrđivanje preostale vrednosti duga prema lizing kući, što mi radimo u vaše ime uz minimalnu dokumentaciju. Nakon što dobijemo zvaničan obračun prevremene otplate, vršimo realnu procenu vašeg automobila na osnovu trenutnog stanja na tržištu polovnih vozila. Ukoliko je vrednost vašeg automobila veća od duga koji imate prema lizingu, tu razliku vam isplaćujemo odmah u gotovini ili na račun.

Ceo proces je maksimalno transparentan i zakonski regulisan, tako da ne postoji nikakav rizik od skrivenih troškova ili nepredviđenih penala. Naš cilj je da vas oslobodimo mesečnih rata što je brže moguće, uz zadržavanje fer vrednosti vašeg vozila.

Prednosti prodaje lizing vozila pre isteka ugovora

Mnogi vlasnici ne znaju da ne moraju čekati kraj ugovora da bi zamenili ili prodali svoj automobil, već to mogu učiniti u bilo kom trenutku trajanja lizinga. Glavna prednost koju nudi profesionalni otkup automobila sa lizinga je u tome što se oslobađate kamata koje bi se gomilale do kraja ugovora, kao i troškova kasko osiguranja.

Prodajom automobila dok je još relativno nov i pod garancijom, izvlačite njegovu maksimalnu tržišnu vrednost pre nego što počne ozbiljnija amortizacija. Takođe, ovo je savršen način da izbegnete "balon rate" ili velike finalne uplate koje često dolaze na naplatu na samom kraju lizing perioda. Mi vam omogućavamo da izađete iz ugovora čisti, sa pozitivnim saldom i bez ikakvih daljih obaveza prema banci ili lizing kući.

Administrativna podrška i pravna sigurnost pri otkupu

Jedan od najvećih strahova kod vlasnika je papirologija, ali kada se odlučite za naš otkup automobila, taj deo posla postaje potpuno nevidljiv za vas. Mi pripremamo sve potrebne ugovore, overe i dopise lizing kući, osiguravajući da se prenos vlasništva izvrši u skladu sa svim propisima nakon izmirenja duga. Vi ne morate da trošite sate čekajući u redovima ili u komunikaciji sa referentima, jer mi imamo razrađene protokole sa većinom vodećih lizing kuća u Srbiji.

Naša pravna služba proverava svaki detalj ugovora, štiteći vaše interese i osiguravajući da se lizing ugovor zatvori na najpovoljniji način za klijenta. Dobijate potvrdu o zatvaranju duga i svu potrebnu dokumentaciju koja potvrđuje da više nemate nikakvih potraživanja po tom osnovu.

Isplata razlike u kešu odmah nakon zatvaranja duga

Nakon što naš tim uplati sredstva lizing kući i "oslobodi" vozilo, preostali iznos dogovorene cene isplaćujemo vama na licu mesta. Ova isplata razlike je često značajna suma koja vam može poslužiti kao učešće za sledeći automobil ili za druge životne potrebe. Za razliku od privatne prodaje gde kupac često nema dovoljno sredstava da odjednom zatvori vaš lizing i isplati vama razliku, naš otkup automobila sa lizinga nudi spreman kapital za brze transakcije.

Ceo proces od prve procene do isplate keša u ruke često traje manje od 48 sati, što je neuporedivo brže od bilo koje druge metode prodaje. Možete nas kontaktirati na tel: 069 33 33 378 . Na ovaj način dobijate čistu situaciju, novac u rukama i slobodu da planirate svoju sledeću investiciju bez dugova nad glavom.

Autor: Pink.rs