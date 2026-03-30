SKOK OD ČAK 15 MESTA: Srpski pasoš napredovao na globalnoj listi

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Srpski pasoš je zabeležio značajan napredak na globalnoj listi, pokazuju najnoviji podaci Henli pasport indeksa (Henley Passport Index), saopštila je danas Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju i navela da je od 2012. do 2026. godine, Srbija na toj listi napredovala sa 45. na 30. mesto, dakle za 15 mesta.

Podaci Henli indeksa, koji meri slobodu putovanja građana kroz broj zemalja u koje mogu da putuju bez vize, pokazuju da je u poslednjih više od decenije ostvaren značajan napredak, iako Srbija nije članica Evropske unije niti Šengen zone.

Ovakav rezultat dolazi kao posledica dugoročne spoljne politike i širenja mreže međunarodnih odnosa Srbije u prethodnim godinama, navodi se u saopštenju, uz ocenu da trend rasta snage srpskog pasoša ukazuje na veliki pomak za Srbiju u međunarodnim odnosima i mobilnosti njenih građana.

Autor: Iva Besarabić

POVEZANE VESTI

Društvo

Srpski pasoš među najmoćnijima: Poboljšanje za čak 15 pozicija

Društvo

OVO JE LISTA NAJMOĆNIJIH PASOŠA NA SVETU: Evo na kom mestu se nalazi Srbija

Društvo

SRBIJA NAPREDOVALA! Izašla nova lista najmoćnijih pasoša za 2025 - Evo na kom mestu se sada nalazimo

Društvo

Objavljen novi spisak najmoćnijih pasoša na svetu: Evo gde je srpski i u koliko zemalja Srbi mogu bez vize

Ostali sportovi

SKOK SRPKINJE: Olga Danilović napredovala na WTA listi

Ostali sportovi

Olga Danilović 122. teniserka sveta, Iga Švjontek drži prvo mesto na WTA listi