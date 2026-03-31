NOVI AUTOBUSI NA INĐIJSKIM PUTEVIMA! Gašić: Stavljamo tačku na problem prevoza građana

Osam autobusa u prigradskom, tri u linijama gradskog prevoza, kao i dva minibusa danas su prikazana građanima na inđijskim putevima.

Narednu deceniju putnici na teritoriji inđijske opštine imaće redovan i besplatan javni prevoz, kroz partnerstvo sa Saobraćajnim preduzećem "Strela" koje je izabrano putem tendera.

"Danas stavljamo tačku na problem prevoza građana, sada vidimo ono o čemu smo pričali, nove autobuse", rekao je predsednik opštine Inđija Marko Gašić, izvinjavajući se građanima i učenicima koji godinama nisu imali redovan gradski prevoz u opštini.

Nadležni iz saobraćajnog preduzeća naglasili su da su vozila savremeno opremljena, u skladu sa evropskim standardima, da su prilagođena osobama sa invaliditetom, kao i da je, na zahtev predsednika opštine, uveden bezbednosni sistem za praćenje rada vozača, kako bi bezbednost putnika bila na najvišem nivou.

Prvi autobus kreće u sredu u 3:50 po novom redu vožnje, dok će minibusevi biti u funkciji prevoza meštana Beške i Čortanovaca do Železničke stanice u Beški.

Autor: S.M.