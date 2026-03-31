Uskoro stiže prva javna baza socijalnih preduzeća

Prva baza socijalnih preduzeća biće uskoro javno dostupna i lako pretraživa, a cilj je da na jednom mestu objedini sve relevantne informacije – gde se ova preduzeća nalaze, čime se bave, koga zapošljavaju, kakav društveni uticaj ostvaruju i koje su njihove ključne potrebe. To je saopšteno tokom posete socijalnim preduzećima u Šapcu i Bogatiću u okviru kampanje „Socijalno preduzetništvo – šansa za sve(t)“, koju organizuje NALED.

Kampanja treba da doprinese afirmaciji i jačanju ovog sektora, a deo je projekta „Efikasnije javne nabavke i održivi lanci snabdevanja za dobru upravu“, koji NALED sprovodi uz podršku Vlade Švedske.

- Tokom svog rada posetila sam brojna socijalna preduzeća u Švedskoj i veliko mi je zadovoljstvo da vidim šta je sve Šabac postigao i koliko je napredovao u ovoj oblasti. Moramo nastaviti da jačamo socijalnu inkluziju, jer osobe iz osetljivih grupa treba da budu u potpunosti uključene u svakodnevni život zajednice – rekla je Nj. E. Šarlot Samelin, ambasadorka Kraljevine Švedske u Srbiji.

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić izjavio je da je nedavno rangiranje Šapca među najboljim gradovima za život u Srbiji potvrda dugogodišnje posvećenosti grada unapređenju kvaliteta života svih građana.

- Jedan od ključnih razloga za ovako visoku poziciju leži u snažnoj podršci socijalnim preduzećima, kao i činjenici da grad izdvaja čak 7% budžeta za socijalnu zaštitu. Naša vizija je da Šabac bude grad jednakih šansi, gde svako ima priliku da ostvari svoj potencijal u punoj meri – naveo je Pajić.

Izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović objasnila je da iako je trenutno tek dvadesetak socijalnih preduzeća upisalo status u APR-u, procene su da ih ima neuporedivo više, ali da svoj status još uvek nisu upisali, jer bi time dobili samo nove obaveze.

- Zato se zalažemo i za usvajanje Programa razvoja socijalnog preduzetništva, odnosno konkretnih mera podrške i podsticaja koji bi pomogli da se socijalna preduzeća formalizuju. Šabac predstavlja primer dobre prakse i lokalne samouprave koja podržava sektor solidarne ekonomije, zbog čega smo izabrali da upravo iz ovog grada najavimo dalje aktivnosti. Naša uloga je da povezujemo socijalna preduzeća, lokalne samouprave i odgovornu privredu na zadatku integracije osetljivih grupa – rekla je Jovanović.

Miroljub Nikolić, ispred Avlije održivog razvoja, saglasan je da je saradnja sa lokalnom samoupravom ključna za održivost njihovih usluga, ali da je važan i širi ekosistem – podrška kompanija i organizacija poput NALED-a i Smart Kolektiva, koje doprinose razvoju sektora socijalnog preduzetništva.

- Avlija održivog razvoja je dobar primer kako ova preduzeća mogu biti tržišno konkurentna i održiva. Spojili smo socijalnu zaštitu i preduzetništvo i omogućili da lica sa razvojnim poteškoćama imaju priliku da produktivno provedu dan i da svojim dostojanstvenim radom naprave proizvod koji je na kraju dana moguće prodati, što jeste cilj svakog preduzetničkog poduhvata – zaključio je Nikolić.



Autor: D.Bošković