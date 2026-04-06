DA SE NIKAD NE ZABORAVI KOLIKO JE BEOGRAD STRADAO: Danas se navršava 85 godina od nacističkog nemačkog bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu

Ka Kraljevini Jugoslaviji su tada poletela 484 aviona, od čega su 234 bili bombarderi, a na Beograd je bačeno oko 440 tona zapaljivih bombi.

Nacistička Nemačka započela je bombardovanje Beograda bez objave rata na današnji dan, 6. aprila 1941. godine, čime je tadašnja Kraljevina Jugoslavija ušla u Drugi svetski rat.

Naredbu za bombardovanje izdao je tadašnji nemački kancelar i vođa Trećeg Rajha Adolf Hitler, a povod za napad bio je državni udar kojim je sa čela Jugoslavije svrgnut knez Pavle Karađorđević zbog pristupa Silama Osovine, nakon čega se Jugoslavija okrenula Saveznicima.

U naletima nemačkih aviona 6, 7, 11. i 12. aprila, prema različitim podacima, poginulo je između 2.000 i 4.000 ljudi, porušeno blizu 700 zgrada, više hiljada je oštećeno.

Teško je oštećena Vaznesenjska crkva u kojoj je bilo vernika, a izgorela je i Narodna biblioteka na Kosančićevom vencu gde je uništeno više od 300.000 knjiga i dokumenata.

Prema pojedinim informacijama, jugoslovenska protivvazdušna odbrana oborila je više od 40 nemačkih aviona, a u borbama je poginulo i 11 jugoslovenskih pilota.

Kratkotrajni "Aprilski rat" završen je 17. aprila 1941. godine okupacijom i podelom Jugoslavije između Sila Osovine.

U Narodnoj biblioteci Srbije danas će biti otvorena izložba "85 godina od bombardovanja zgrade Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu".

