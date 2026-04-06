Srbija je feniks: Đurđević Stamenkovski na obeležavanju šestoaprilskog bombardovanja

Povodom obeležavanja godišnjice bombardovanja Beograda 1941. godine, na Novom groblju održana je državna komemoracija na kojoj su zvaničnici, predstavnici diplomatskog kora i građani odali poštu žrtvama.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Vladinog Odbora za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Milica Đurđević Stamenkovski poručila je da sećanje na aprilsko bombardovanje predstavlja opomenu i za današnje vreme.

„Beograd je tog jutra spavao. Dok su ljudi bili u svojim domovima, a seljaci kretali ka pijacama, bez objave rata i bez upozorenja usledio je napad. Odluku je doneo lično Adolf Hitler, a reč je bila o odmazdi usmerenoj na slom duha jednog naroda“, istakla je ona.

Ona je podsetila da je u bombardovanju stradalo hiljade ljudi i da je uništen veliki broj objekata, uključujući i Narodnu biblioteku.

„Sa njom je nestalo stotine hiljada knjiga i rukopisa, svedočanstava našeg postojanja i kulture. To je gubitak koji se ne može nadoknaditi“, rekla je ministar.

Prema njenim rečima, aprilske bombe bile su uvod u stradanja koja su usledila tokom okupacije.

„To su bili crni glasnici onoga što će tek doći – Jadovna, Jasenovca i Paga, Šumarica i Kraljeva“, naglasila je ona.

Govoreći o savremenom trenutku, Đurđević Stamenkovski je istakla da je Srbija kroz istoriju više puta pokazala snagu da se podigne.

„Srbija je zemlja feniks. Kao Ramonda, cvet koji i kada se osuši ponovo oživi, tako smo se i mi kroz istoriju više puta podizali iz pepela. To najbolje govori o karakteru našeg naroda“, poručila je Đurđević Stamenkovski.

Ona je dodala da je zadatak današnjih generacija da sačuvaju slobodu, mir i državu.

„Naš zadatak u 21. veku je da sačuvamo karakter naroda koji korača slobodno, koji voli svoju zemlju i po kojoj koračaju naši potomci, a ne tuđe vojničke čizme“, rekla je ministar.

Ona je ukazala i na značaj očuvanja vojne neutralnosti i odgovorne državne politike u savremenim okolnostima.

„U vremenu velikih svetskih izazova, naša obaveza je da čuvamo stabilnost, dostojanstvo i budućnost Srbije“, zaključila je ona.

Komemoracija je završena polaganjem venaca i odavanjem pošte žrtvama.

