Grad Šabac nastavlja dugu tradiciju podrške obrazovanju: Najbojim studentima uručeni ugovori o stipendiranju

Lazarela Garibović je studntkinja Pravnog fakukteta u Beogradu i ima proske ocena 10, dok je Aljoša Keserović, takođe sa istim prosekom student na Fakuletetu muzičke umetnosti. Njima su uručeni ugovori o stipendiranju.

- Grad Šabac nastavlja dugu tradiciju podrške obrazovanju, naglašavajući da su znanje i rad vrednosti koje se dosledno prepoznaju i nagrađuju - rekao je gradonačelnik dr Aleksandar Pajić prilikom dodele ugovora istakao je da grad kontinuirano ulaže u najuspešnije studente, sa ciljem da im omogući što bolje uslove za napredak i da ih podstakne da svoje znanje kasnije primene u Srbiji. Ove godine je izdvojeno četiri miliona dinara za 18 stipendija.

Među stipendistima su i Jelica Kosanić i Aleksandar Lazić, koji planiraju da se nakon završetka studija vrate u rodni grad. Njihova odluka predstavlja primer odgovornog odnosa prema zajednici i želje da stečeno znanje ulože u njen razvoj.

Ugovori su potpisani sa studentima različitih obrazovnih profila – od društveno-humanističkih, preko prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških, do medicinskih nauka, umetničkih fakulteta i Akademije strukovnih studija u Šapcu. Posebna pažnja posvećena je i studentima iz osetljivih društvenih grupa, kojima ovakva vrsta podrške ima dodatni značaj.

