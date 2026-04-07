Pošta Srbije ubrzava modernizaciju sa 100 električnih dostavnih vozila

Pošta Srbije danas je predstavila i uručila 100 novih električnih dostavnih vozila, čime značajno unapređuje efikasnost dostave i ubrzava prelazak na savremeni, ekološki održiv sistem logistike.

Reč je o vozilima marke Cenntro (EC35V – Logistar 210V) i Avantier (Commuter X), namenjenim dostavi svih vrsta pošiljaka u urbanim i prigradskim sredinama.

Vozila su raspoređena u 28 radnih jedinica širom Srbije, uključujući Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Užice i druge gradove, u skladu sa operativnim potrebama sistema.

Događaju su prisustvovali predsednik Nadzornog odbora, predsednik Skupštine društva, članovi poslovodstva, direktori radnih jedinica, kao i zaposleni u Pošti Srbije.

Poseban značaj događaju daje činjenica da je održan na praznik Blagovesti, koji Pošta Srbije obeležava kao svoju slavu.

V.d. direktora Pošte Srbije, Zoran Anđelković, izjavio je: „Uvođenjem električnih vozila u dostavu, Pošta Srbije pravi važan korak ka modernizaciji poslovanja i daljem unapređenju logističke mreže. Električna dostavna vozila omogućavaju efikasniju organizaciju rada u urbanim sredinama, smanjuju operativne troškove i doprinose održivom razvoju. Paralelno sa tim, nastavljamo i obnovu klasičnog dela voznog parka, kako bismo obezbedili stabilan i pouzdan sistem dostave u svim delovima Srbije.“

On je najavio da će do 7. juna, Dana Pošte Srbije, vozni park biti dodatno obnovljen, te da je planirano ukupno 538 novih vozila, od čega 456 električnih, uz raspisivanje novog tendera za nabavku električnih vozila u narednom periodu.

Anđelković je istakao da će uvođenje električnih vozila već u ovoj godini doneti značajne uštede, smanjujući troškove goriva za oko 3,3 miliona evra, uz značajan doprinos zaštiti životne sredine. Vrednost ove investicije električnih dostavnih vozila iznosi 1,4 milijarde dinara.

Nakon obraćanja, direktor je uručio ključeve direktorima radnih jedinica i zaposlenima na dostavi, a vozila su odmah uključena u operativni rad.

U okviru ukupne modernizacije voznog parka, Pošta Srbije je dan ranije, u Čačku, uručila i 70 novih dostavnih vozila za objedinjenu specijalizovanu dostavu Post Express pošiljaka, paketa, vrednosnih pisama i preporučenih pošiljaka većih gabarita.

Dodatnu potvrdu kvaliteta usluga predstavlja najnovije istraživanje Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL), prema kojem je Post Express najbolje ocenjeni i najkorišćeniji kurirski servis u Srbiji, sa ocenom zadovoljstva korisnika 4,14.

Pošta Srbije nastavlja da unapređuje poslovanje kroz modernizaciju voznog parka, digitalizaciju procesa i razvoj logističke infrastrukture, sa ciljem da korisnicima obezbedi brzu, pouzdanu i savremenu uslugu u skladu sa rastućim potrebama tržišta.

Autor: S.M.