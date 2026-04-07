LISTE ČEKANJA DOLAZE U ZABORAV: Brže dijagnostičke i hirurške procedure u čačanskoj Opštoj bolnici

Dok se zdravstveni sistem Srbije godinama bori sa višegodišnjim listama čekanja za ključne dijagnostičke i operativne procedure, Opšta bolnica u Čačku beleži značajne iskorake.

Prema podacima uprave ove ustanove, za većinu najtraženijih pregleda u gradu na Moravi liste čekanja – praktično ne postoje.

Vršilac dužnosti direktora Opšte bolnice u Čačku dr Dejan Dabić istakao je da je organizacija rada omogućila da pacijenti do vitalnih usluga dolaze bez višemesečnog zastoja.

- U čačanskoj Opštoj bolnici nema lista čekanja za preglede na skeneru (CT), za preglede i intervencije u angio-sali, za magnetnu rezonancu (MR), kao ni za operacije katarakte - kazao je dr Dabić.

Ovakva situacija svrstava čačansku bolnicu među efikasnije ustanove u zemlji, s obzirom na to da su upravo ove procedure u mnogim drugim centrima decenijama bile „usko grlo“.

Jedina oblast u kojoj lista čekanja i dalje postoji jeste ortopedija, konkretno operacije ugradnje veštačkog kuka i kolena. Ipak, dr Dabić naglašava da je slika danas neuporedivo bolja nego ranije. Nekada su liste čekanja na ortopediji iznosile su i do deset godina, dok su danas rokovi svedeni na razumne okvire, uprkos tome što je Srbija stara nacija sa sve većim brojem degenerativnih oboljenja koštano-zglobnog sistema.

Čačanska bolnica je prepoznata kao ustanova koja može da iznese veliki obim posla, zbog čega su njihovi stručnjaci preuzeli i deo pacijenata sa beogradskog Instituta „Banjica“.

- Naši ortopedi operišu i pacijente iz drugih sredina kako bi se liste na nivou države što brže smanjivale - objasnio je v.d. direktora.

Transparentnost u radu i stroga kontrola postali su svakodnevica. Bolnica je u obavezi da na dnevnom nivou izveštava Ministarstvo zdravlja o svakom operisanom pacijentu, ali i o razlozima eventualnih odlaganja.

- Pratimo stanje na listama za sve procedure, ne samo za ortopediju. Svaki podatak se ažurira svakodnevno, što nam omogućava da u svakom trenutku imamo realnu sliku i reagujemo na vreme - zaključio je dr Dabić.

Autor: S.M.