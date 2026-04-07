Kokanović u poseti Republici Srpskoj: Srbija će nastaviti da bude pouzdan oslonac našim sunarodnicima u regionu

Direktor Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Vladimir Kokanović razgovarao je danas sa predstavnicima Asocijacije sportskih centara u Republici Srpskoj: Nenadom Talićem, predsednikom Asocijacije i direktorom SC Borik u Banjaluci, Nevenom Pejušićem, direktorom dvorane Istočno Sarajevo i Sašom Radukićem sekretarom Asocijacije

- To su ljudi koji svojim radom grade ne samo sportske centre, već grade zajedništvo, zdrave vrednosti i prostore u kome odrastaju nove generacije - naveo je Kokanović i dodao:

Razgovarali smo o važnosti sporta apostrofirajući sportske događaje kao most koji povezuje naš narod, posebno mlade, ali i kao temelj za jačanje saradnje između Srbije i Republike Srpske.

- Raduje me energija, posvećenost i vizija koju smo danas pokazali. Srbija će nastaviti da bude pouzdan oslonac našim sunarodnicima u regionu, jer verujemo jedni u druge i znamo da samo zajedno možemo više - dodao je on.

Autor: S.M.

