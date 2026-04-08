Više od 240.000 dece završilo u hitnoj pomoći: Odmah ih zaštitite od ovoga

Više od 240.800 dece u SAD završilo je u hitnoj pomoći između 2007. i 2022. zbog povreda izazvanih sredstvima za čišćenje u domaćinstvu.

To znači da se jedna povreda događa na svakih 35 minuta, a najčešće su u pitanju izbeljivači i deterdženti, pokazalo je istraživanje Centra za istraživanje i politiku povreda u Nacionalnoj dečjoj bolnici, prenosi Medical Xpress.

Od uvođenja kapsula za pranje veša i sudova 2012. godine, ove kapsule postale su glavni izvor povreda, čineći 33 odsto svih slučajeva.

Pala maska političara Đokića: Prodao ga njegov lični advokat

Povrede povezane sa kapsulama porasle su do vrhunca 2015, a zatim postepeno opadale do 2022. godine.

- Pad nakon 2015. godine može biti posledica primene bezbednosnih mera, uključujući neprovidna pakovanja zaštićena za decu i filmove kapsula koji se sporije rastvaraju i imaju gorak ukus. Iako je stopa povreda povezanih sa kapsulama opala, one su i dalje ostale vodeći uzrok ukupnih povreda od deterdženata u 2022. godini - rekla je Rebeka Mekadams, glavna saradnica u istraživanju u Centru za istraživanje i politiku povreda i vodeći autor studije.

Deca uzrasta od jedne do dve godine bila su pod najvećim rizikom.

- Ova povećana ranjivost je verovatno posledica razvojnih faktora. Mala deca istražuju svet stavljajući stvari u usta, ali ne umeju da čitaju etikete niti da prepoznaju potencijalnu opasnost ovih proizvoda - rekla je Mekadamsova.

Druga promena u odnosu na njihov prethodni rad je to što sada bolje razumemo sposobnost dece da rukuju sistemima za doziranje, kao što su boce sa raspršivačem.

- Naša prethodna analiza identifikovala je boce sa raspršivačem kao primarni izvor povreda male dece od sredstava za čišćenje u periodu 1990-2006, verovatno zbog njihove dostupnosti u domovima i lakoće upotrebe - rekla je dr Lara Mekenzi, glavni istraživač u Centru i viši autor studije.

Tokom istraživanog perioda, povrede povezane sa bocama sa raspršivačem ostale su značajan izvor problema, čineći 28 odsto slučajeva, najčešće povrede očiju, hemijske opekotine, trovanja ili konjunktivitis. Skoro četvrtina povreda dogodila se kada je druga osoba poprskala dete, prenosi Telegraf.

Najčešći način povređivanja bio je gutanje proizvoda, pri čemu je trovanje bila najčešća dijagnoza, a stopa hospitalizacije porasla je na 7 odsto. Izbeljivači i deterdženti ostali su glavni uzročnici - izbeljivači u bocama sa raspršivačem, a deterdženti pretežno u kapsulama.

Autor: A.A.