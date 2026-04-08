MK Group organizovala zimovanje za najbolje đake sa Kosova i Metohije

Učenici borave u hotelu Grand Kopaonik od 3. do 8. aprila i uživaju u brojnim sadržajima najlepše srpske planine

Više od trideset najuspešnijih učenika uzrasta od 10 do 13 godina iz osnovnih škola sa Kosova i Metohije boravi na Kopaoniku od 3. do 8. aprila, u okviru tradicionalnog programa zimovanja koji MK Group realizuje u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju. Ova inicijativa, koja se realizuje već četrnaesti put, deo je dugoročnog opredeljenja kompanije da svojim društveno odgovornim aktivnostima doprinosi kvalitetnijem odrastanju dece i njihovom obrazovanju.

Tokom boravka u hotelu Grand Kopaonik, za učenike je pripremljen raznovrstan program koji obuhvata sportske, rekreativne i edukativne sadržaje, uz korišćenje svih pogodnosti koje pružaju planinsko okruženje i najpoznatiji hotel na našoj najlepšoj planini. Poseban akcenat stavljen je na aktivnosti koje podstiču razvoj zdravih navika, međusobno povezivanje i sticanje novih iskustava van školskog okruženja. Najbolji učenici sa Kosova i Metohije i ove godine imali su mogućnost da na Kopaoniku prvi put stanu na skije i dožive najlepše čari ovog zimskog sporta.

„Svake godine sa velikim zadovoljstvom nastavljamo ovu inicijativu, jer verujemo da su ulaganje u decu i njihovo obrazovanje najvažnija dugoročna investicija. Naš cilj nije samo da nagradimo njihov trud i rezultate, već i da im pružimo prostor za nova iskustva, druženje i razvoj. Upravo kroz ovakve programe želimo da damo konkretan doprinos stvaranju sigurnijeg i podsticajnijeg okruženja za odrastanje, a izuzetno smo ponosni i na odličnu saradnju koju imamo sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju“, izjavila je Aleksandra Stojanović, direktorka korporativnih poslova MK Group.

Iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju ističu da ovakvi programi imaju poseban značaj za decu koja odrastaju u složenim okolnostima, jer im pružaju priliku da se povežu sa vršnjacima, razvijaju nova interesovanja i stvaraju najlepše uspomene.

„Zadovoljstvo nam je što su mališani sa Kosova i Metohije i ove godine dobili priliku da uživaju u čarima Kopaonika i nadamo se da će sa ovog putovanja poneti nova prijateljstva, nova iskustva i nezaboravne uspomene koje će pamtiti tokom celog života. Veliku zahvalnost dugujemo kompaniji MK Group, koja je inicirala i nastavila da podržava ovaj važan društveno odgovorni projekat i ove godine, pokazujući brigu za našu decu sa Kosova i Metohije. Uvereni smo da se svaki uloženi trud i pažnja najbolje ogledaju u dečjim osmesima, koji su za sve nas najveća nagrada i podstrek da nastavimo sa radom i brigom za našu decu i naš narod na Kosovu i Metohiji. Mi kao Kancelarija za Kosovo i Metohiju organizujemo brojne programe podrške posebno namenjene našim najmlađima, kako kroz raznovrsna studijska putovanja, radionice, tako i kroz različite druge vidove podrške i to ćemo nastaviti da činimo i u narednom periodu”, istakla je Svetlana Miladinov, pomoćnica direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

MK Group već godinama razvija programe društvene odgovornosti usmerene na decu i mlade, sa fokusom na obrazovanje. Zimovanje za učenike sa Kosova i Metohije jedan je od najdugovečnijih projekata, koji iz godine u godinu potvrđuje značaj kontinuirane podrške najmlađima.

Autor: Pink.rs