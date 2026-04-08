SUTRA JE VELIKI ČETVRTAK: Najsvetiji dan Velike nedelje – Evo šta prema narodnom verovanju devojke moraju da urade pred spavanje!

Hrišćani sutra obeležavaju Veliki četvrtak, jedan od najznačajnijih dana u toku Velike nedelje, kojim se čuva uspomena na Tajnu ili Poslednju večeru Isusa Hrista i njegovih apostola.

Ovaj dan je temeljan za hrišćansku veru, jer je upravo na Tajnoj večeri ustanovljena Sveta tajna pričešća – najsvetija tajna evharistije. Prema jevanđelskim zapisima, Hristos je tada blagoslovio hleb i podelio ga učenicima uz reči: „Ovo je telo moje koje se za vas lomi radi oproštaja grehova“, nakon čega je uzeo čašu vina i dodao: „Pijte iz ove čaše svi, ovo je krv moja Novoga zaveta, koja se proliva za vas i za mnoge, radi otpuštanja greha.“

Liturgija i nada za oproštaj

Ove Hristove reči ponavljaju se na Veliki četvrtak u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve tokom liturgije Svetog Vasilija Velikog. U narodu vlada duboko verovanje da na ovaj dan, kroz Svetu tajnu pričešća, čak i najvećim grešnicima gresi mogu biti oprošteni, zbog čega vernici masovno pristupaju ovoj svetoj tajni.

Narodna verovanja: Šansa za neudate devojke

Pored strogih crkvenih kanona, za Veliki četvrtak se vezuju i brojni narodni običaji koji se prenose s kolena na koleno. Jedan od najpoznatijih rituala posebno je zanimljiv neudatim devojkama koje žele da otkriju ko im je suđenik.

Prema starom verovanju, devojke večeras treba da pripreme tri predmeta:

- Ogledalo

- Češalj

- Peškir

Ove predmete potrebno je staviti pod jastuk pre spavanja, a pre nego što utonu u san, devojke treba da izgovore sledeće reči:

"Koji je moj suđenik neka dođe noćas da se obriše peškirom, češljem da se očešlja, ogledalom da se ogleda."

U narodu se veruje da će se devojka udati za mladića kojeg te noći sanja.

Autor: D.S.