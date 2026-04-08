Napravite prelepe šare na jajima prirodnim bojama: Ovaj posao se uvek radi na Veliki petak

U korpu s jajima stavite malo sveže ili veštačke trave, figurice koke, pilića, zeca...

U nedelju je Uskrs, najveći verski praznik, a pre toga se tradicionalno na Veliki petak farbaju uskršnja jaja. Prvo obojeno jaje se ostavlja kao čuvarkuća i ono treba da bude crveno. Naše bake nisu imale kupovne boje, pa su jaja bojile u lukovini i koprivi, a tako obojena jaja su zdravija i nema bojazni ako jaje pukne i boja uđe i oboji belance, jer je reč o prirodnoj boji. Jaja su šarali ili voskom ili biljkama koje su uvijali u čarapu, pa potapali u boju.

Najzdravija je lukovina

U veliku šerpu natopi se lukovina, a najbolje je da tako natopljena ostane nekoliko sati, potom se ubacuju jaja. Najbolje je da jaja stoje na sobnoj temperaturi bar 24 sata pre kuvanja da ne bi pucala. Sipajte kašiku soli i kašiku sirćeta i stavite na šporet da sve zajedno proključa. Nakon toga smanjite vatru i kuvajte sve zajedno 15 minuta. Dobro je da jaja budu što bolje skuvana jer će danima stajati na sobnoj temperaturi.

* Biljke - Ako želite da ukrasite jaja, postavite list na jaje i vodite računa o tome da ne oštetite ili ne savijete list, pa jaje obložite čarapom. Zategnite je sa suprotne strane jajeta i zavežite u čvor. Kuvana jaja potopite u posudu s bojom i ostavite nekoliko minuta.

* Tehnika šaranja voskom - na olovku nabodite čiodu i upalite sveću, neka se dobro razgori da se oko fitilja nakupi rastopljeni vosak. Umačite čiodu u vosak, pa na vatru plamena i brzo prinosite jajetu koje nije skuvano, a ni ofarbano (sobne temperature) i šarajte po njemu. Potrebno je malo prakse dok ne steknete sigurnost (potezi treba da budu hitri i kratki). Jaja se zatim boje, a većina voska spadne tokom kuvanja. Preostali vosak možete ukloniti pamučnom krpom.

* Gumice - Jaja se mogu išarati i običnom gumicom za tegle, koja se ukrsti na jajima i tako se kuva u boji ili lukovini. Na ofarbanim jajima ostaće crte od gumice.

Dekupaž tehnika

Evo ideje za ulepšavanje jaja kojom ćete biti oduševljeni, a nema bojazni od eventualno štetnih sastojaka.

Potrebna su vam samo barena jaja, salvete i jedno belance. Jaja prvo obarite. Pripremite salvete (neka imaju više slojeva, ako vam se čini da su predebele, ostavite samo gornji sloj) s motivima Uskrsa i isecite željenu sličicu ili šaru. Belance odvojte od žumanca, pa ga dobro umutite viljuškom.

Uzmite jaje, stavite na njega salvetu i preko toga četkicom premažite belance. Sve ide vrlo lako, čak i ako vam se salveta malo zgužva, to se neće videti. Tako premazano jaje ostavite da se osuši. Rezultat: prelepa i dekorativna jaja koja nemaju fleke od boje kad se oljušte!

Kuvanje u vinu za jaja s kristalima

Postupak je krajnje jednostavan. U posudu sipajte dovoljno vina da jaja budu potpuno potopljena. Na svaki litar vina dodajte jednu supenu kašiku šećera (on pomaže u fiksiranju sjajnih kristala) i kašičicu soli. Sirova jaja stavite u hladno vino, a zatim posudu stavite na vatru srednje jačine. Od trenutka kada tečnost proključa, temperaturu smanjiti i kuvati jaja još desetak minuta. Nakon kuvanja, ostaviti jaja u vinu dok se tečnost potpuno ne ohladi. Što duže budu stajala u vinu, nijansa će biti intenzivnija. Kada su potpuno hladna, izvadite ih i ostavite da se prirodno osuše na rešetki ili papirnom ubrusu. Ne brišite ih krpom odmah nakon vađenja da ne biste narušili tek formirani sloj boje i kristala.

Neka sijaju, da budu još lepša

Ofarbana jaja dobiće visoki sjaj ako ih posle farbanja premažete salvetom na koju ste naneli malo ulja. Čak i parče slanine može da se koristi za tu namenu. Višak masnoće uklonite suvom pamučnom krpom.

Autor: D.Bošković