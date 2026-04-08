Flying Tiger Copenhagen dolazi u Srbiju otvaranjem prve radnje u Beogradu

Flying Tiger Copenhagen ulazi na srpsko tržište otvaranjem svoje prve radnje u Beogradu, 8. aprila u BEO Shopping Centru. Ovim otvaranjem nastavlja se širenje danskog retail brenda u regionu Zapadnog Balkana, uz planirano otvaranje više radnji širom zemlje u narednim nedeljama.

Osnovan pre 30 godina u Danskoj, Flying Tiger Copenhagen izrastao je u globalni retail brend sa više od 1.000 prodavnica širom Evrope, Bliskog istoka i Azijsko-pacifičkog regiona. Brend se zasniva na jednostavnoj ideji: bogatiji život ne mora da košta bogatstvo.

Njegov koncept objedinjuje funkcionalan dizajn, pristupačne cene i stalno osvežavan asortiman. Ponuda obuhvata svakodnevne proizvode, poklone i kreativne artikle.

U Flying Tiger Copenhagen-u fokus nije samo na proizvodima, već i na celokupnom iskustvu kupovine. Koncept je osmišljen tako da inspiriše kreativnost, unese radost u svakodnevni život i ponudi zabavno i interaktivno iskustvo kupovine. Novi proizvodi uvode se svakog meseca, podstičući kupce da pri svakoj poseti otkriju nešto novo.

„Veoma nam je drago što otvaramo našu prvu radnju u Srbiji i predstavljamo Flying Tiger Copenhagen kupcima u Beogradu, zajedno sa našim strateškim partnerom, kompanijom Balfin Group. Naša ambicija je da kreiramo retail iskustvo koje je inspirativno, pristupačno i ispunjeno malim iznenađenjima, i radujemo se daljem razvoju na ovom tržištu“, izjavio je Jens Aarup Mikkelsen, Group CEO kompanije Flying Tiger Copenhagen.

Otvaranje u Beogradu deo je šire regionalne strategije širenja, usmerene na uvođenje koncepta brenda na nova tržišta.

„Naš fokus je na daljem širenju prisustva u Srbiji i otvaranju novih radnji u narednom periodu. Želimo da kupcima ponudimo jednostavno i inspirativno iskustvo kupovine, uz nešto novo za otkriti pri svakoj poseti“, dodao je Predrag Đokić, Managing Director kompanije Flying Tiger Copenhagen Serbia.

Sa širokim i stalno promenljivim asortimanom, Flying Tiger Copenhagen namenjen je širokoj publici – od porodica do mladih – kao i svima koji traže male stvari koje svakodnevicu čine lepšom, zabavnijom i šarenijom.

Autor: D.Bošković