EVO KOLIKO JAJA ZAISTA SMEMO DA POJEDEMO ZA VASKRS: Nutricionista upozorava koje osobe posebno moraju da budu na OPREZU

Jaja su jedna od najzdravijih namirnica i mogu se bezbedno jesti umerenim količinama - 3 do 5 dnevno, najbolje uz povrće. Nutricionista Momčilo Matić ističe važnost pravilnog varenja, žvakanja hrane i upotrebe prirodnih boja za farbanje, dok se osobe sa određenim zdravstvenim problemima ipak treba pridržavati mera opreza.

Koliko zaista smemo da pojedemo, a da ne ugrozimo zdravlje, kao i koliko dugo smemo da jedemo uskršnja jaja, gde ih čuvati nakon farbanja i kako iz zdravo ukrasiti, za "Puls Srbije", govorio je prof. dr Momčilo Matić - nutricionista.

- Nedavno je bila jedna studija na Harvardu u kojoj je momak pojeo 800 jaja u mesec dana - ta studija je rađena da bi se videlo da li veliki unos jaja utiče na holesterol i opšte zdravstveno stanje. Rezultati su pokazali da nije bilo nikakvih negativnih efekata. Jaja su izuzetno zdrava namirnica - zapravo, jaje je jedina ćelija koju možemo videti golim okom, iz koje nastaje život. Dakle, umerena konzumacija, recimo 3-5 jaja dnevno, apsolutno je bezbedna. Najbolje je jesti ih sa povrćem, jer to pomaže varenju - rekao je Matić.

Kako pravilno jesti jaja za bolju probavu?

Kako je Matić istakao, jaja su nutritivno bogata, ali da bi se dobro svarila, najbolje ih je jesti polako, sažvakana i u kombinaciji sa povrćem, izbegavajući hleb i druge ugljene hidrate.

- Jaja sadrže holin, zeaksantin, vitamine, uključujući vitamin D (oko 80 IU po jajetu), gvožđe u žumancetu, a belance je odličan izvor proteina. Pržena jaja su lakša za varenje od kuvanih, ali oba oblika su zdrava ako se jede polako i pažljivo. Kada je reč o varenju, ljudi često ne žvaću hranu dovoljno, posebno deca, pa proteini i ugljeni hidrati ne mogu dobro da se svare. Proteinske namirnice, pa i jaja, treba dobro sažvakati. Takođe, najbolje ih je kombinovati sa povrćem, a ne sa hlebom ili drugim ugljenim hidratima, jer to otežava varenje i može izazvati mučninu - objasnio je.

Tvrdi da većina ljudi može bezbedno jesti nekoliko jaja dnevno, ali određene grupe, poput trudnica ili osoba sa problemima žučne kese, treba da budu oprezne.

- Za mlade i srednju generaciju, 5 jaja dnevno je u redu. Stariji i deca mogu pojesti 2-3 jaja. Belance je posebno proteinski i treba ga dobro sažvakati. Osobe sa alergijama na žumance ili belance, trudnice, ljudi sa autoimunim bolestima i osobe sa kamenom u žučnoj kesi trebaju biti oprezni. Jedno jaje, pravilno sažvakano, obično ne pravi problem, ali kod problema sa žučnom kesom važno je spavati na levoj strani kako bi žuč mogla normalno da teče - za Kurir televiziju, istakao je Matić.

Saveti za bezbedno farbanje jaja

Koristite prirodne boje i izbegavajte kesice sa veštačkim bojama kako bi jaja ostala bezbedna za konzumaciju, savetovao je Matić.

- Farbanje jaja može se raditi i u subotu, dan-dva pre konzumacije. Ako se jaje razbije, uklonite ljusku. Najbolje je koristiti prirodne boje poput lukovine, kupusa, maslačka ili borovnice. Kesice sa veštačkim bojama treba izbegavati, posebno ako jaja kuvate duže od 15-20 minuta, kako se ne bi razbila i pustila hemikalije - kaže on.

- Najbolji način pripreme jaja je tradicionalno, najbolje je pržiti jaja na domaćoj svinjskoj masti, sa malo crnog luka i povrćem. Tako dobijamo dobru energiju i lako svarljivu hranu. Farbanje prirodnim bojama daje i estetski efekat, a često i simboliku, poput crvene boje koja označava žrtvu i život. Jaja su se koristila i pre Hrista u različitim običajima. Na primer, u srednjem veku Marija Magdalena je darovala jaje caru Tiberiju da pokaže vaskrsenje Hrista. Tradicionalno, farbana jaja se čuvaju za sledeću godinu i često se koriste u dekoraciji prazničnog stola - za "Puls Srbije", zaključio je nutricionista.

Autor: D.Bošković