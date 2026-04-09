HIT PRIČA IZ MALOG POŽAREVCA! Tata zaustavio vozilo na auto-putu, beba požurila na svet - Žena se porodila na pumpi uz pomoć supruga

Otac i buduća majka krenuli su kolima ka bolnici, ali je bebac baš bio nestrpljiv i hteo da se rodi odmah, ne čekajući porodilište, piše Telegraf.

Budući tata je zvao Hitnu pomoć sa auto-puta kod Malog Požarevca. Ali, kada je shvatio da do bolnice neće stići kao dvojac, stao je u zaustavnu traku auto-puta, bar privremeno.

Na lice mesta tada je pohitala ekipa Hitne pomoći iz Sopota, koja je bila najbliža. Ipak, bebiron je bio brži, pa se rodio u kolima, na obližnjoj pumpi, pre nego što je ekipa stigla.

I mama i beba su dobro i prevezeni su potom u GAK Višegradska.

Ovoj mami je to inače treće dete.

U narodu inače postoji izreka "Svi su dani dobri, a četvrtak ponajbolji", da se rodi dete, a prema verovanju veoma je dobro da se dete rodi na ovako srećan dan, jer će u životu biti srećno i uspešno.

Autor: D.Bošković