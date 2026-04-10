Torlak brutalno odgovorila Konakoviću: Bila sam godinama glavna urednica Pinka BiH, da si bio pametan, veruj mi ne bi sada bio nervozan!

Lajla Torlak, rođena Sarajka, koja 23 godine, od osnivanja, vodi televiziju Pink BiH, brutalno je odgovorila ministru spoljnih poslova Elmedinu Dinu Konakoviću.
Odgovor objavljujemo u cijelosti:
- Eeee Dino Dino, ti baš sam sebi raku kopaš.... Opet moram otvoriti svoj privatni Instagram profil da što više ljudi vidi koliko si patetičan i loš student pre svega. Čuj Plenum emisija i to na FTV ! Pa ja mislila ti veći mangup! Pa nije mangupluk da pozivaš narod na proteste ispred Avaza! E sad da ti kažem, što se tiče Markala, devalorizuješ mrtve iz moje familije. Konstantno. Devalorizuješ tv kuću na čijem sam čelu već 23 godine, kuću koja ti je pomogla, a o čemu sam već pisala al' opet neću da te prozivam, tv kuću koja je sve te godine upošljavala Katolike, Pravoslavce, Jevreje, Rome i Muslimane. Mani mi se teorija Bošnjaka i šehida jer moji najbliži su u prvim redovima mezarja Kovači nažalost. Šta ti znaš o tome? Tu smo se mi znaš kao deca sankali... Vidim usvojili ste i naučio si termin “digitalni suverenitet!" Hahaha....Udario si na Apt Ejj.... Čupaš se jarane baš....
A znaš onu staru “u laži su kratke noge”! Što se tiče medijskog magnata kojeg večeras spominješ u emisiji na tv koju smo mi Bosanci i Hercegovci teglili na leđima godinama, koji je istina doveo investitore pa i Miškovica, ustani i pozdravi! A ja, ja sam ponosna direktorica od danas i Tv Alfa, koja i dalje zapošljava sve Bosance i Hercegovce koji od vas “genijalaca” poput tebe s fakultetima iz prigradskih naselja nisu mogli doći do hleba jer vi ne date pekaru hleba ukoliko vam nije familija! Čast mi je da radim za Mitrovića, a ne, hvala Bogu, za tebe. I čast mi je da sam danas bila ovlašćena da kupim firmu od gospodina Radončića! Da si bio pametan, veruj mi ne bi sada bio nervozan i bio bi naš gost u emisiji koja se regionalno emituje pa da te vide svi!
P.S. Ja sam kod Dr Lagumdžije bila desetka i to prva, ali bih volela da me uputiš na taj desetodnevni fakultet koji si završio da proučim sve! Vidi se da nisi Titov pionir! Sretno Dino - navela je Lajla Torlak.
