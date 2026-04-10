AKTUELNO

Društvo

HAOS NA BATROVCIMA: Lančani sudar u koloni, čeka se duže od dva sata – u opticaju i novi sistem provere

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SAŠKA DROBNJAK ||

Na graničnom prelazu Batrovci danas je došlo do većeg zastoja i saobraćajnog kolapsa nakon što se u kilometarskoj koloni dogodio lančani sudar. Prema poslednjim informacijama, putnici na izlazu iz zemlje trenutno čekaju duže od dva sata.

Sudar pet vozila u levoj traci

U udesu je učestvovalo pet automobila, kako domaćih, tako i inostranih registarskih oznaka. Srećom, povređenih nema, a na vozilima je pričinjena znatna materijalna šteta.

Policija je na terenu i obavlja uviđaj. Zbog sudara je leva traka potpuno blokirana, pa se vozila naizmenično prebacuju u slobodne trake, što dodatno usporava protok saobraćaja.

Gde su najveći zastoji?

Izlaz iz Srbije (Batrovci): Čekanje preko 120 minuta.

Međugranični prostor (Batrovci-Bajakovo): Zadržavanje oko 40 minuta.

Ulaz u Srbiju: Saobraćaj trenutno teče neometano i bez zastoja.

Praznici i novi EES sistem

Pored udesa, glavni uzrok današnjih gužvi su vaskršnji praznici i početak pune primene EES sistema (Entry/Exit System). Ovaj softver od danas više ne radi parcijalno, već je u funkciji 24 sata dnevno, što podrazumeva detaljniju proveru putnika i dodatno vreme za obradu podataka na samoj granici.

Savetuje se vozačima da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativne granične prelaze poput Šida ili Sot-a kako bi izbegli višečasovna čekanja.

Autor: D.S.

#AMSS

#Batrovci

#EES sistem

#Granica

#Gužve na granici

#lančani sudar

#udes

POVEZANE VESTI

