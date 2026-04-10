VASKRŠNJA ČESTITKA ŽARKA MIĆINA Neka nam duh zajedništva, solidarnosti i vere u bolje sutra bude vodilja

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin uputio je srdačne čestitke svim vernicima koji praznuju Vaskrs po julijanskom kalendaru.

- Čestitam sveštenstvu, kao i svim građanima koji Vaskrsenje Gospodnje slave po julijanskom kalendaru, najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Neka nam vaskršnji dani donesu mir, snagu i veru da prebrodimo sva iskušenja koja su pred nama. Da u ovim izazovnim vremenima sačuvamo strpljenje, razumevanje i dobrotu jedni prema drugima. Neka nas sloga vodi ka boljim danima, pravdi i napretku. U tom duhu, želimo da i naš Novi Sad nastavi da raste i razvija se, kao grad tolerancije i prosperiteta. Da se pred nama otvore nove prilike za uspeh, investicije i razvoj koje će doprineti boljem kvalitetu života svih sugrađana. Neka nam duh zajedništva, solidarnosti i vere u bolje sutra bude vodilja. Hristos Vaskrse! - rekao je Žarko Mićin.

Autor: Jovana Nerić