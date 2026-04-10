Virus koji skoro svi imamo ostaje zauvek u telu: Povezuju ga sa multiplom sklerozom i karcinomom

Epštajn-Barov virus (EBV), rasprostranjen širom sveta i prenosiv pljuvačkom, ostaje doživotno u organizmu, najčešće izaziva mononukleozu, a prema novim istraživanjima povezuje se i sa autoimunim bolestima i povećanim rizikom od određenih karcinoma.

Epštajn-Barov virus (EBV), član porodice herpes virusa, širi se kontaktom i ostaje u telu doživotno. Najčešće izaziva infektivnu mononukleozu, poznatu kao "bolest poljupca", dok kod adolescenata i odraslih simptomi mogu biti izraženiji. Virus napada B-limfocite, slabi imunitet i može dovesti do dugotrajnog umora.

Prenosi se pljuvačkom, deljenjem pribora za jelo ili putem telesnih tečnosti.

Lečenje je simptomatsko: mirovanje, dovoljan unos tečnosti i lekovi protiv temperature i bolova. Akutni simptomi obično traju od dve do četiri nedelje, ali produženi umor može potrajati mesecima.

Nedavna istraživanja povezuju EBV sa autoimunim bolestima poput multiple skleroze, reumatoidnog artritisa i dijabetesa tipa 1, kao i sa povećanim rizikom od limfoma i drugih karcinoma.

Autor: Jovana Nerić

