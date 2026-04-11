Ispovest Čačanke koja tera suze na oči: Dušica se porađala dok su okolo padale bombe!

Dok veliki praznik Vaskrs danas spremamo u miru, pre 27 godina i nije bilo tako.

Nad Srbijom su padale NATO bombe, pa je umesto prayničnog duha među narodom vladao strah, jer neprijatelj nije mirovao ni tih svetih dana. Ipak, postoje žene kojima su ti aprilski dani 1999. godine bili posebno teški, jer su se spremale za porođaj dok su eksplozije odjekivale svuda okolo. Jedna od njih bila je i Dušica Nikolić iz Čačka.

Na današnji dan, uoči samog Vaskrsa koji je te godine bio 11. aprila Dušici je bio zakazan carski rez sa četvrtim detetom, a trećim sinom. Iako jedan od najlepših trenutaka, tada je bio obojen strahom i strepnjom.

- Na Veliki petak 1999. godine NATO agresori su bombardovali više lokacija. Dok su mene spremali za carski rez, javljaju da će bombardovati i čačansku bolnicu. U međuvremenu mene su porodili carskim rezom. Dobila sam četvrto dete, najmlađeg sina, koji na današnji dan puni 27 godina. Umesto da gađaju bolnicu, kako su najavili, gađali su čačansku Slobodu. Nas kao porodilje, koje smo bile na carskom rezu, premeštali iz sobe u sobu, tražili su skloništa i sigurnija mesta i za nas i za bebe - priseća se Dušica za RINU.

Dodaje da su tih dana svi zaposleni u čačanskoj bolnici bili u strahu, kao i pacijenti. Ali, kako kaže, zahvaljujući medicinskim sestrama i doktorima porodilje su sačuvane, i zdravstveno i od samog straha od bombardovanja.

- U meni je bio veliki strah. Bila sam srećna jer sam dobila četvrto dete, ali sam osećala i ogroman strah kao majka, jer mi je troje dece ostalo kod kuće. Ne znaš da li ćeš se ti vratiti iz bolnice živ i zdrav, i ne znaš da li ćeš zateći svoju decu kod kuće, jer je bombardovanje Slobode bilo u više navrata. Šestog dana sam izašla iz bolnice, 16. aprila. Kada sam odvela dete na prvu kontrolu u Dom zdravlja u Čačku, u međuvremenu su javili da bombarduju most na Moravi, preko kog smo morali da se vratimo kući. Tako da su to zaista bili jako teški dani, kojih se i danas sećam sa nelagodom, rekla je Dušica.

Ipak, danas 27 godina kasnije, Vaskrs u porodici Nikolić sprema se uz puno mira i ljubavi. Porodica se tokom skoro tri decenije višestruko uvećala.

- Moja beba rođena u ratu, sada je već oženjen čovek i ima svoju porodicu. Ostala deca takođe, tako da je kuća puna unučića i puna radosti. Jaja su danas ofarbana, nešto sam farbala ja, nešto snajke pa ćemo svi zajedno da proslavimo Vaskrs u selu. Nema veće sreće nego kad je mir u državi i svako ko je prošao te teške momente to zna. Najvažnije je da smo zdravi i u miru, sve ostalo dođe i prođe, poručuje za kraj ova hrabra žena.

Autor: S.M.