HLADNA JUTRA, TOPLI DANI SU RIZIK ZA ZDRAVLJE! Doktor iz Hitne pomoći upozorava ko je NA UDARU: Ovo su stvari koje ODMAH treba da preduzmete

Ove promene vremena, hladna jutra i topao deo dana, kada temperature za svega par sati skaču i za 20 stepeni Celzijusa i te kako znaju da utiče na hronične pacijente i one sa kardiovaskularnim problemima, te doktori savetuju šta da rade najugroženiji građani.

Doktor Goran Milosavljević iz Hitne pomoći ističe da lekari za hronične pacijente sa promenama vremena dobijaju prve informacije da li će doći do promene vremena ili ne, tako što pacijenti reaguju sa:

- promenom krvnog pritiska

- bolom u grudima

- neurološkim problemima

- U toku noći je bilo dosta pacijenata sa glavoboljom, sa vrtoglavicama koje remete cirkulaciju u moždanu i dovode do tih simptoma. Često je problem i sa imunim sistemom koji ovo vreme lomi, pa onda dolazi do skoka temperature i vladaju virusne infekcije, tako da sve te promene deluju u određenom stepenu - objašnjava dr Milosavljević za Javni medijski servis.

Kada je reč o savetima šta bi pacijenti trebalo da rade pored redovne terapije, doktor savetuje nekoliko stavki.

- Treba voditi računa pošto su jutra hladna, a u toku dana zna da bude toplo, znači prilagoditi svoju garderobu, hraniti se lakše, uzimati dosta voća, povrća. Sada je to sezona, tako da da naš imuni sistem jačamo - ističe.

Biometeorološka prognoza

Današnja biometeorološka prognoza navodi da će vremenske prilike izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih.

- Oprez se savetuje astmatičarima i osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Očekivane meteoropatske reakcije su reumatski i bolovi u mišićima - navodi se na sajtu RHMZ-a.

Autor: Iva Besarabić