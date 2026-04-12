SLAVIMO PRAZNIK NAD PRAZNICIMA! Oglasio se Dačić nakon Vaskršnje liturgije i objasnio šta mu je pomoglo da dobije jednu od NAJTEŽIH životnih bitaka (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Ivica Dačić je poručio da je ljubav prema bližnjima ključna za prevazilaženje izazova, pozivajući na jedinstvo i mir u Srbiji.

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je na Instagramu fotografije iz Hrama Svetog Save, gde je sinoć prisustvao Vaskršnjoj liturgiji, uz poruku da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka.

- Ove posebne, najradosnije noći sam sa narodom u Hramu Svetog Save. Srećan sam što sa njima prisustvujem Vaskršnjoj liturgiji, kojom slavimo praznik nad praznicima, Vaskrsenje Isusa Hrista. Vaskrs je pobeda života nad smrću i nade nad beznađem. Simbol novog života - napisao je Dačić u objavi.

On je naveo da ove godine ovaj veliki praznik za njega i njegovu porodicu ima i posebno, duboko lično značenje, kao i da je nakon teškog životnog iskušenja kroz koje je prošao, spoznao kolika je snaga volje, molitve i ljudske solidarnosti.

- Želim da poručim da su snaga duha i vera, kao i ljubav prema bližnjima, posebno važni za prevazilaženje čak i najtežih životnih prepreka. Neka svetlost Vaskrsenja uđe u svaki dom, donoseći mir, zdravlje i blagostanje. Neka nas ovaj praznik inspiriše da budemo bolji jedni prema drugima, jer samo ujedinjeni, u miru i međusobnom poštovanju, možemo graditi snažnu Srbiju - istakao je Dačić.

Autor: Jovana Nerić

POVEZANE VESTI

Društvo

Patrijarh Porfirije poslao snažnu poruku vernicima pred Vaskršnji post: Samodovoljnost i gordost nas odvaja od Boga i bližnjeg

Politika

Ministar Dačić se zahvalio patrijarhu Porfiriju na molitvama za njegovo zdravlje: Hvala Gospodu što mi je omogućio da ovaj moj lični veliki praznik, 6

Politika

Dok sam bio na ivici između života i smrti, moj heroj bio je sin Luka! Emotivna poruka Ivice Dačića: Evo šta mu je pomoglo da se oporavi

Politika

DAČIĆ SE OGLASIO IZ BOLNICE TOKOM VELIKOG SNS SKUPA: Zajedno sa vama do konačne pobede!

Politika

IVICA DAČIĆ UPRAVO IZLAZI IZ BOLNICE! Predsednik Vučić objavio sliku: Nema više lenčarenja, od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju p

Društvo

Dačić: Sećanje na Holokaust je trajna opomena čovečanstvu