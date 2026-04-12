VESELO U STUDIJU JOVANE JEREMIĆ! Jagnjetina, zec, muzika... NEMA ŠTA NEMA: Pesma, gosti i patriotska euforija!

Jovana Jeremić je i ovog Vaskrsa uspela da napravi pravi spektakl u studiju, pretvorivši jutarnji program u praznični šou za pamćenje. U duhu tradicije, ali i dobre zabave, okupila je brojne goste – od pevača i javnih ličnosti do zanimljivih sagovornika koji su sa gledaocima podelili prazničnu atmosferu.

Studio je bio ukrašen u vaskršnjem duhu, sa šarenim jajima, cvećem i simbolima koji su dodatno doprineli toplini i veselju. Nije nedostajalo ni muzike – uživo izvođenja podigla su energiju, a u jednom trenutku atmosfera je podsetila na pravu narodnu proslavu

Tu je, između ostalog, bilo i pečenja, koje je poslao pevač Era Ojdanić, ali i zec koji je prema brojnim tradicijama simbol Vaskrsa.