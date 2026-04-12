Ovo cveće se nikako ne poklanja za Vaskrs: Unosi nemir u kuću i simbol je tuge

Verskim praznicima se obično pripisuje čitav niz pravila od toga kako ćete isplanirati dan do toga koje ćete cveće uneti u kuću. Zato se potrudite da pri ukrašavanju doma unesete samo pozitivnu energiju ovog Vaskrsa

Proleće je period obeležen cvetanjem, a prelepo mirišljavo cveće na svakom uglu nas mami da ga ponesemo kući ili poklonimo voljenoj osobi. Ovo je odličan poklon i lep gest sa kojim je teško pogrešiti, ali obratite pažnju na simboliku koja prati pojedine vrste cvetova. U suprotnom biste mogli da unesete lošu energiju u dom tokom ovih praznika, i to bez zle namere.

Vaskrs je jedan od najradosnijih praznika u godini, vreme kada se domovi uređuju, farbaju jaja, priprema bogata trpeza i unosi posebna toplina u svaki kutak kuće. Mnogi tada posežu i za cvećem kako bi dodatno ukrasili prostor i uneli miris proleća u svoj dom.

Međutim, prema starim narodnim verovanjima, nije svako cveće pogodno za unošenje u kuću baš na ovaj dan.U prošlosti su ljudi verovali da određene biljke nose posebnu energiju i simboliku, pa se vodilo računa šta se unosi u dom tokom velikih praznika.

Smatralo se da pogrešan izbor može da utiče na raspoloženje ukućana, pa čak i na dešavanja tokom cele godine.

Karanfil donosi tešku energiju

Iako je lep, dugotrajan i često korišćen u buketima, karanfil u narodnoj tradiciji ima drugačiju simboliku. Najčešće se povezuje sa grobljima, pomenima i tugom, pa se verovalo da njegovo unošenje u kuću na Vaskrs može "doneti težu energiju" u dom. Nikako ne unosite karanfile u kuću na Vaskrs.


Zbog toga su stariji savetovali da se upravo na ovaj praznik izbegava držanje karanfila u kući, kako bi se očuvala radost i vedrina koja Vaskrs simbolizuje.

Umesto karanfila, gerbera, ruža i hrizantema, preporučivalo se unošenje cveća koje simbolizuje novi početak, život i napredak.

Lale

Zumbuli

Narcisi

Ljubičice

Ovo cveće se vezuje za proleće, buđenje prirode i pozitivnu energiju, pa se smatralo da donosi sreću, napredak i blagostanje u domu.

Naravno, danas mnogi ove običaje posmatraju više kao zanimljiv deo tradicije nego kao strogo pravilo. Ipak, nije retkost da se i dalje, makar iz poštovanja prema starima, vodi računa o ovim sitnicama.

Vaskrs nije samo praznik – to je i vreme kada se neguju običaji, simbolika i vera da male stvari mogu doneti veliku razliku.

Autor: D.Bošković

