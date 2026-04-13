DANAS JE VASKRŠNJI PONEDELJAK: Zbog jednog običaja ga zovu i Vodeni, a da biste imali napredak, veruje se da treba uraditi ovo

Svetli ponedeljak, poznat i kao Vaskršnji ponedeljak, obeležava se litijama i običajima, uključujući i posete momaka devojkama u Vojvodini.

Prvi ponedeljak posle Vaskrsa naziva se Svetli ili Vodeni ponedeljak, u narodnu poznat i kao Vaskršnji ponedeljak. Počinje Tomina, Bela nedelja, koja spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni sreda ni petak.

Vaskrs se slavi tri dana, pa su i Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak u kalendaru Srpske pravoslavne crkve obeleženi crvenim slovom. Tokom svih prazničnih dana vernici se pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse" i "Vaistinu vaskrse", podsećajući jedni druge na vest o Hristovom vaskrsenju.

U mnogim mestima danas se održavaju litije, a posebno je upečatljiv običaj u manastiru Manastir Hilandar.

Tamo monasi rano ujutru, posle službe, izlaze iz manastirske porte noseći crkvene predmete, dok se na čelu povorke nalazi ikona Bogorodice Trojeručice. Uz molitvu i pojanje, obilaze sveta mesta, a potom se vraćaju u hram.

Vaskršnji ponedeljak poznat je i kao Vodeni ponedeljak, upravo zbog starog običaja koji se i danas ponegde praktikuje.

U pojedinim delovima Vojvodine momci za ženidbu obilaze devojke koje su za udaju. Dolaze u fijakerima, često uz tamburaše, noseći sa sobom posude sa vodom.

Kada stignu, polivaju devojke, verujući da se tako simbolično spiraju grehovi i priziva sreća. Kaže se da što više vode prospu, to su veće šanse da su baš tu devojku izabrali za buduću suprugu.

Danas se nastavljaju gozbe i veselja, dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenijih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje.

Danas hranu i jaja treba podeliti najsiromašnijima kako bi i oni osetili radost praznika, a da bi godina pred nama bila srećna berićetna.

Autor: D.Bošković