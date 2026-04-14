POČEO KONCERTNI MARATON BUČ KESIDI U ZAPPA BAZI: DISKO ŠLJOKICE I DVA SATA EUFORIJE

Serijom od sedam uzastopnih koncerata različitih tematskih večeri, bend Buč Kesidi započeo je koncertni maraton u Zappa Bazi, koji će trajati do 19. aprila. Prvo veče Disko šljokice donelo je sve ono po čemu su koncerti Buč Kesidija prepoznatljivi, a tokom nedelje slede: Cvetno veče, Seksi sreda, Kaubojsko veče, Crveno i karaoke veče, Životinjsko veče i kao velika završnica Rokenrol veče.

Osim tema, publiku svako veče očekuje drugačija set lista, tako da će svaki koncert biti drugačiji.

Ulaznice za koncerte u petak i subotu su rasprodate, dok je ograničen broj karata i dalje u prodaji za utorak, sredu, četvrtak i nedelju na prodajnim mestima Ticket Vision i online platformi tickets.rs.

Disko šljokice veče je obeležila sjajna energija, emotivna povezanost sa publikom i euforija koja je trajala puna dva sata. Publika je u velikom broju ispoštovala temu, pojavivši se u šljokicama, metalik detaljima, naočarima i blještavim kombinacijama. Luka i Zoran su se svima zahvalili na trudu i energiji, naglasivši koliko im znači to što publika aktivno učestvuje u svakoj tematskoj večeri i postaje deo atmosfere.

Iako je postojala unapred pripremljena set lista, bend je tokom koncerta menjao redosled pesama i prilagođavao se željama publike, na šta je publika, pretežno ženska, burno reagovala i nagrađivala vriskom. Posebno oduševljenje je nastalo kada su momci sa bine sišli u publiku da bi se pozdravili i fotografisali sa fanovima, koji su strpljivo čekali u redu.

Prvo veče je jasno pokazalo da su Buč Kesidi ovaj ambiciozni poduhvat započeli u velikom stilu i da će Zappa Baza ove nedelje biti mesto najbolje zabave u gradu!

Autor: D.Bošković

