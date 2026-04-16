LETNJE TEMPERATURE STIŽU OVOG DATUMA! Dugoročna prognoza Nedeljka Todorovića, upozorio i na 'drugi tip padavina' koje stižu u Srbiju

Olujna košava širom Srbije donosi jake udare vetra, a tokom dana očekuju se i padavine uz prisustvo saharskog peska.

Da li nas očekuju sve topliji dani i da li će biti ozbiljnijih padavina, za Kurir, otkrio je Nedeljko Todorović, meteorolog.

- Vetar duva, to je tačno, a ovde u centru Beograda bilo je i oko 15 minuta slabe kiše, tako da uz košavu može biti povremenih padavina. Inače, košava najjače duva u Južnom Banatu, u Velikom Gradištu i tom delu Podunavlja, gde dostiže brzinu od 75 do 80 km/h. U Beogradu je to oko 40 do 50 km/h. Prema prognozi, očekuje se da košava u toku večeri oslabi i tokom sutrašnjeg dana potpuno prestane - rekao je Todorović.

Stabilno prolećno vreme bez većih oscilacija

Kako Todorović navodi, u narednim danima očekuje se ujednačeno prolećno vreme sa blagim porastom temperatura i povremenim, kratkim padavinama, bez značajnijih promena.

- Nema velikih vrućina ni velikih hladnoća - tipično smenjivanje sunca i oblaka. Narednih nekoliko dana, od danas, do subote ili nedelje, očekuje se blagi porast temperature u odnosu na danas, sa maksimalnim vrednostima oko 20 stepeni, plus-minus dva stepena, u zavisnosti od mesta. Biće i retke, kratkotrajne kiše, ali bez ozbiljnijih padavina i bez velikih temperaturnih oscilacija - kaže on.

Smenu vetrova pratiće kratkotrajno naoblačenje i blagi pad temperature, nakon čega se ponovo očekuje stabilizacija i porast toplote, rekao je Todorović.

- Umesto košave, počeće da duva severni i severozapadni vetar slabog intenziteta, eventualno u subotu povremeno jak, ali kratkotrajno, recimo oko Vrbasa. Početkom naredne sedmice očekuje se novo naoblačenje koje će spustiti temperaturu za 3-4 stepena i doneti veću verovatnoću za kišu. Nakon toga ponovo sledi porast temperature, pa bi oko 25. aprila lokalno moglo da bude i preko 20-25 stepeni - istakao je Todorović.

Prelazak na pljuskoviti režim padavina

Istakao je da sa ulaskom u maj dolazi i do toplijeg perioda, ali i promene tipa padavina, uz sve češće lokalne pljuskove i povremene jače kiše.

- April je centralni deo proleća, već smo na njegovoj polovini, uključujući i mart. Ulazimo u kraj aprila i prelazimo u maj, pa je očekivan dalji porast temperature, ali uz povremena naoblačenja - što je uobičajeno za ovo doba godine. Pored dugotrajnih kiša slabijeg intenziteta, prelazimo na lokalne pljuskove i grmljavine, a sredinom i krajem maja može biti i većih količina padavina koje lokalno mogu izazvati kratkotrajne bujične poplave, pa čak i gradske bujice. Dakle, prelazimo na drugi tip padavina - iz stabilnijih kiša u pljuskovite - istakao je.

- Maraton i polumaraton se održavaju u starom delu grada i na Novom Beogradu. Polumaraton je u subotu (21 kilometar), a maraton u nedelju. Vremenske prilike će biti primerene proleću i ne bi trebalo da bude kiše - uglavnom sunčano, uz malo oblaka sredinom dana. Moguće je da oko 20. stepena bude blago neprijatno zbog toplote, ali u celini uslovi će biti povoljni za trčanje, kako za polumaratonce, tako i za maratonce - za Kurir televiziju, zaključio je Todorović.

Autor: Marija Radić