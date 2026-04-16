Željko Mitrović u društvu velike holivudske zvezde poslao važnu poruku iz Londona: Samo je još na tviteraško-'brđanskom' Balkanu važno ko je odakle i ko je koje religije!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović objavio je na društvenoj mreži Instagram fotografiju uz koju je poslao važnu poruku.

Naime, na fotografiji koju je Mitrović objavio vidi se nasmejano društvo različitih nacionalnosti.

- Ja stvarno volim London u kome je sve logično i normalno! Sinoć u restoranu, sedimo zajedno Ruskinja, Amerikanac, Albanac i Srbin, što se vidi na fotografiji s' leva na desno, i pri tome je jedan od nas velika holivudska zvezda i ima veze sa pesmom koja je u pozadini! Samo je još na tviteraško-‘brđanskom’ Balkanu važno ko je odakle i ko je koje religije - napisao je Željko Mitrović.

Kako vidimo, Mitrović je dodatno istakao da se među prisutnima nalazi i osoba povezana sa Holivudom, odnosno sa pesmom koja se čuje, a to je pesma iz čuvenog filma ''Pirati sa Kariba'', gde glavnu ulogu tumači Džoni Dep.

Na osnovu Željkove objave i zagonetke koju nam je dao, može se reći da je drugi na slici Amerikanac, a treći Albanac, pa sami možete proceniti na kojeg glumca aludira u svojoj izjavi.

Ova objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a njegovi pratioci podržali su da su razlike u veri nebitne za druženje.

Mitrović je navikao svoje pratioce da koristi društvene mreže kako bi komentarisao društvene teme i aktuelna dešavanja, a njegove objave izazivaju lavinu reakcija.

Autor: Marija Radić