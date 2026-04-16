Mićin učestvovao u prolećnoj akciji čišćenja Novog Sada: Smatram da deca od malena treba da uče koliko je važno da naš grad održavamo čistim! (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, sa saradnicima iz gradske uprave, u saradnji sa komunalnim preduzećima „Čistoća“ i „Zelenilo“, uz veliki odziv volontera, učestovali su u velikoj prolećnoj akciji čišćenja više lokacija u gradu koje nisu obuhvaćene redovnim planom održavanja, sa ciljem podizanja svesti o značaju očuvanja životne sredine.

“Krenuli smo od Šodroša, što je sasvim logično, imajući u vidu da grad nosi titulu grada vlažnih područja, a Šodroš je jedno od njih kojim se ponosimo, ali koje bi kao Novosađani trebalo više da čuvamo i da ne zagađujemo. Mi ćemo to smeće ukloniti, a posebno mi je drago što su danas sa nama i učenici osnovnih škola. Smatram da deca od malena treba da uče koliko je važno da naš grad održavamo čistim, kao i da je za to potreban zajednički trud” – rekao je gradonačelnik Žarko Mićin.

Akciju je na terenu podržao i novinar-reporter Pinka Mladen Mijatović.

Autor: Pink.rs