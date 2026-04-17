'Mama će da me rodi ponovo, i daće mi još lepše ime' NATO je Milicu Rakić ubio na noši!

Na današnji dan pre 27 godina, NATO je ubio trogodišnju Milicu Rakić iz Batajnice. Mala Milica, koja je život izgubila u kupatilu, dok se spremala za spavanje, postala je simbol stradanja srpskog naroda u NATO agresiji, nepravedno imenovanoj "Milosrdni anđeo".

Tok 17, aprila, oko 21:45 sati, Milica Rakić bila je u kupatilu, a njena mama Dušica je u sobi spremala krevet za spavanje. Vrata kupatila bila su otvorena.

- U daljini su odjekivale NATO bombe. Plašila se moja devojčica. "Mama, požuri. Dođi da me čuvaš", rekla mi je Milica, a onda, prasak - ispričala je ranije majka Dušica.

Geleri agresorskih NATO bombi rasparčali su prozor, pokidali zavesu, a sa njima pokidali i dušu Miličinih roditelja i zauvek je istrgli iz njihovog zagrljaja.

U porodičnoj kući Rakića začula se detonacija, lomnjava stakla i kupatilskih pločica, fasade, a Miličin tata Žarko je zatekao dete bez svesti. Svuda oko nje bila je krv. Probao je da je spase. Uzeo ju je u naručje, sjurio niz stepenice, pa u automobil, odvezavši je do Zemunske bolnice. Dežurni lekari su je primili.

Kako su ranije ispričali, rupe od gelera na fasadi zgrade ne diraju, već stoje tako kao podsetnik na zločin koji Srbija nikada neće zaboraviti.

Oslikana freska sa likom male Milice

Freska sa likom Milice Rakić nalazi se u tri manastrira, od kojih su dva u Srbiji i jednom u Bosni i Hercegovini.

Jedna od freski male Milice, nalazi se u manastiru Tresije na Kosmaju.

Na putu ka krstu i oltaru, sa leve strane, oslikana je freska sa njenim likom.

Mala Milica prikazana je u crveno-crnoj odeći, kakva je i upamćena sa fotografije u haljini i rolci, kratke kose, ali u starijem dobu, Milica gleda na posetioce Tresija. Drži krst u ruci, ima oreol. Oko njenog lika ispisano je: Sveta Novomučenica Milica Beogradska.

NATO 1999. ubio oko 2.500 civila

Bombardovanje SR Jugoslavije počelo je 24. marta 1999. godine i trajalo je tačno 78 dana. Procenjuje se da je u tom periodu poginulo oko 2.500 civila, ranjeno njih 6.000, a ukupna materijalna šteta procenjena je na više desetina milijardi dolara.

NATO bombe su ubile 79 dece, među njima i Milicu Rakić.

"Milosrdni anđeo" uništio je i oštetio 25.000 stambenih objekata, onesposobio 470 kilometara puteva i 595 kilometara pruga. Oštetio je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dečjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 mostova razoreno.

