'LJUDI, SVE JE LAKO, SAMO POVERUJTE DA STE NAJBOLJI NA SVETU' Željko Mitrović u Londonu sreo ljude koje je svojom objavom podstakao da okušaju sreću u tom gradu, pa poručio OVO (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz Londona na društvenoj mreži Instagram i otkrio da je svojom objavom od pre dve godine podstakao pojedine ljude, koje je danas sreo, da okušaju svoju sreću u ovom gradu i istakao da je sve što nam je potrebno za uspeh već u nama.

Naime, Mitrović je objavio da je šetajući kroz Covent Garden sreo više ljudi sa Balkana, od kojih su mu neki rekli da su upravo zbog njegove ranije objave odlučili da dođu u London i okušaju se u različitim poslovima.

- Prošetah danas celim Covent Gardenom u Londonu i sretoh desetak ljudi sa naših prostora, neki slikaju, neki žongliraju, neki sviraju i pevaju, a neki rade u galerijama, bar troje od njih su mi rekli da su London došli posle moje objave od pre dve godine i koja ih je motivaciono i neposredno podstakla da dođu ovde i da probaju da urade nešto! U toj objavi, ja kao ulični svirač, a zbog opklade sa mojom ćerkom Kristinom, zaradih 300 funti za manje od 60 minuta, jer da nisam uspeo morao bih na Pikadiliju da radim sklekove u kupaćim gaćama! A sve je počelo zbog moje želje da joj objasnim da je ceo svet njen, samo ako ona tako odluči, ALI MORA DA ODLUČI, i da su svi oslonci već u njoj i da nema potrebe da ih trażi van sebe - naveo je Željko Mitrović uz snimak od pre dve godine i dodao:

Mi svi sa Balkana smo veoma talentovani, ali svima fali samopuzdanje i vera u sebe! Ljudi sve je lako samo poverujte da ste najbolji na svetu, a svakako jeste!

Željko Mitrović je na ovaj način poručio da je ključno da svako preuzme odgovornost za sopstvene odluke i da ne traži oslonac u drugima, već da veruje u sopstvene sposobnosti.

Snimak njegovog nastupa, ali i današnje poruke izazvao je brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama.

Autor: Marija Radić