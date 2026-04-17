PONOS SRPSKE POLICIJE: Lora i Vasilije prevezli vozača u bolnicu, njihova prisebnost sačuvala je jedan život!

Brza i prisebna reakcija dvoje saobraćajnih policajaca sprečila je danas tragediju na auto-putu kod naplatne stanice u Vrčinu. Saobraćajci Lora Dimić i Vasilije Milić reagovali su u trenutku kada im se obratio vozač koji se žalio na jak bol u grudima i vrtoglavicu.

Prepoznavši ozbiljnost situacije, policajci su odmah, bez odlaganja procedura, smestili čoveka u službeno vozilo i prevezli ga do najbliže zdravstvene ustanove. Lekari su kasnije potvrdili da je vozač bio u predinfarktnom stanju i da je medicinska pomoć stigla u poslednjem trenutku.

Ovaj događaj je još jednom pokazao da su brza odluka i odgovornost ključni u kritičnim situacijama. Nadležni apeluju na sve vozače da, ukoliko osete bilo kakve zdravstvene tegobe tokom vožnje, odmah zaustave vozilo na bezbednom mestu i potraže pomoć.

Autor: D.S.