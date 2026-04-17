PONOS SRPSKE POLICIJE: Lora i Vasilije prevezli vozača u bolnicu, njihova prisebnost sačuvala je jedan život!

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Brza i prisebna reakcija dvoje saobraćajnih policajaca sprečila je danas tragediju na auto-putu kod naplatne stanice u Vrčinu. Saobraćajci Lora Dimić i Vasilije Milić reagovali su u trenutku kada im se obratio vozač koji se žalio na jak bol u grudima i vrtoglavicu.

Prepoznavši ozbiljnost situacije, policajci su odmah, bez odlaganja procedura, smestili čoveka u službeno vozilo i prevezli ga do najbliže zdravstvene ustanove. Lekari su kasnije potvrdili da je vozač bio u predinfarktnom stanju i da je medicinska pomoć stigla u poslednjem trenutku.

Ovaj događaj je još jednom pokazao da su brza odluka i odgovornost ključni u kritičnim situacijama. Nadležni apeluju na sve vozače da, ukoliko osete bilo kakve zdravstvene tegobe tokom vožnje, odmah zaustave vozilo na bezbednom mestu i potraže pomoć.

Autor: D.S.

#Auto-put

#Hitna pomoć

#Lora Dimić

#Vasilije Milić

#Vrčin

#heroji

#mup srbije

#predinfarktno stanje

#prva pomoć u vožnji

#saobraćajna policija

#spasavanje života

#vesti beograd

