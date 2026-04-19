NBS OBJAVILA NOVU KURSNU LISTU: Evo koliko će evro vredeti od ponedeljka, 20. aprila

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je zvanični srednji kurs dinara prema evru koji će važiti od sutra, 20. aprila.

Dinar će sutra imati neznatnu promenu vrednosti u odnosu na evropsku valutu, a zvanični srednji kurs iznosiće 117,3811 dinara za evro.

Poređenja radi, današnji srednji kurs iznosi 117,3783 dinara. Prema podacima centralne banke, domaća valuta će prema evru vredeti isto kao pre mesec dana, dok je u odnosu na početak godine i isti period prošle godine zabeležen minimalni pad vrednosti od 0,1 odsto.

Najjači i najslabiji dinar u 2026. godini

Od početka ove godine, dinar je bio najjači 5. januara, kada je srednji kurs iznosio 117,3016 dinara za evro. S druge strane, evropska valuta je imala najveću vrednost 25. marta, kada je za jedan evro bilo potrebno izdvojiti 117,4414 dinara.

