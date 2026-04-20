NBS IZDALA HITNO UPOZORENJE! Čuvajte se nove prevare na WhatsApp-u: Ako vam stigne OVA PORUKA od prijatelja, nipošto ne uplaćujte novac!

Narodna banka Srbije (NBS) upozorila je građane na sve učestalije prevare putem aplikacije WhatsApp.

Prevaranti koriste kompromitovane naloge vaših poznanika kako bi vas naveli na hitne uplate novca, a u nekim slučajevima koriste i veštačku inteligenciju za oponašanje glasa ili lika.

Kako prevara funkcioniše?

Sve počinje bezazlenom porukom od kontakta koji već imate u telefonu. Prevarant, koji je prethodno preuzeo nalog vaše bliske osobe, šalje poruku sledeće sadržine:

"Ćao, možeš li da mi pozajmiš 125.000 dinara? Treba mi na kartici, vraćam sutra."

Uz poruku se odmah dostavlja i broj računa. Međutim, to nije račun vašeg prijatelja, već prevaranta. NBS naglašava da napadači insistiraju isključivo na dopisivanju i izbegavaju pozive kako ne bi bili otkriveni.

Šta da radite ako dobijete ovakvu poruku?

Marija Bulatović iz Sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga NBS savetuje sledeće korake:

Pozovite osobu direktno: Pre nego što bilo šta uplatite, pozovite prijatelja telefonom (ne preko WhatsApp-a) da proverite da li mu je zaista potrebna pomoć.

Koristite uslugu "Prenesi": Ako želite da budete sigurni da novac ide pravoj osobi, koristite opciju "Prenesi" u svojoj mobilnoj aplikaciji banke. Unosom broja telefona za koji znate da pripada vašem prijatelju, novac će leći na njegov povezani račun, a ne na račun prevaranta.

Proverite broj računa: Ako već imate ranije sačuvan broj računa te osobe, proverite da li se on poklapa sa onim koji vam je upravo poslat.

Ko je odgovoran ako uplatite novac?

Iz NBS napominju da se ovakve transakcije smatraju odobrenim jer ste ih sami inicirali, iako ste dovedeni u zabludu. To znači da banka nije odgovorna za štetu, ali ima obavezu da pokuša da povrati novac.

Ako shvatite da ste žrtva prevare, odmah kontaktirajte svoju banku. Postoji šansa da se novac vrati ukoliko se i dalje nalazi na računu primaoca, ali je ključna brza reakcija.

Autor: D.S.