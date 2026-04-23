VREME ZA PRVI MAJ JOŠ UVEK POD ZNAKOM PITANJA: Šta nas očekuje, lepi prolećni dani ili kiša?

Dok se bliže prvomajski praznici i planovi za boravak u prirodi, najnovije prognoze unose dozu neizvesnosti.

Umesto stabilnog prolećnog vremena, građane Srbije očekuje niz naglih promena, od hladnih jutara sa mogućim mrazom do kratkotrajnog otopljenja i ponovnog zahlađenja praćenog kišom.

Meteorolozi Marko Čubrilo i Ivan Ristić upozoravaju da je pred nama period izraženih temperaturnih oscilacija. Već prethodne noći stvoreni su uslovi za pojavu kasnog mraza, usled razvedravanja i slabljenja vetra, što predstavlja rizik naročito za poljoprivredne kulture. Kako ističe Čubrilo, opasnost je kratkotrajna, ali intenzivna, zbog čega se preporučuju mere zaštite useva.

Ipak, nakon hladnog talasa sledi kratkotrajno otopljenje. Tokom vikenda maksimalne temperature mogle bi dostići i 23 stepena, što će doneti prijatnije uslove za boravak napolju. Međutim, takav scenario neće potrajati, jer se već krajem nedelje očekuje prodor hladnijeg vazduha sa severozapada, uz pojačan vetar i novo zahlađenje početkom naredne sedmice.

Kada je reč o Prvom maju, prognoze za sada nisu naročito povoljne. Prema dostupnim podacima, postoji velika verovatnoća da će praznik proteći u znaku svežijeg i nestabilnog vremena, uz kišu, lokalne pljuskove i moguće grmljavinske nepogode. Ristić u svojoj prognozi dodatno naglašava da upravo tada ulazimo u period češćih padavina, karakterističan za kraj proleća.

Iako opasnost od mraza nakon toga slabi, nestabilnosti će ostati prisutne. Kako navode meteorolozi, maj i jun su tradicionalno najkišovitiji meseci, pa se smena sunčanih intervala i padavina očekuje i u nastavku sezone. Stabilizacija vremena i povratak na prosečne vrednosti temperature mogli bi uslediti tek početkom maja, oko šestog u mesecu, ali i te procene ostaju podložne promenama.

Društvo

Stižu novi neradni dani! Evo koliko ćemo odmarati za Vaskrs i Prvi maj: Ovako možete da napravite pravi mini odmor

Društvo

RADNO VREME PRODAVNICA, POŠTA, APOTEKA ZA PRVI MAJ: Ovo je detaljan spisak kako će šta raditi na Praznik rada

Društvo

Uskoro stižu novi neradni dani! Evo koliko ćemo odmarati za Uskrs i Prvi maj: Građane očekuju dva mini odmora

Društvo

DA LI STE SPREMNI ZA OZBILJNU PROMENU? Meteorolog Sovilj otkriva kakvo nas vreme očekuje u aprilu - OVO SE MNOGIMA NEĆE SVIDETI

Zadruga

Šok prizor u Beloj kući: Veliki šef iznenadio takmičare, nisu mogli da veruju šta ih je sačekalo! (VIDEO)

Društvo

'ZVER SA ISTOKA JURI KA SRBIJI' Ovo je tačan datum kada nam stiže SNEG! Okovaće nas ledeni vazduh, a EVO kakvo će vreme biti za Novu godinu