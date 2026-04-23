AKTUELNO

Društvo

Ministarka Đurđević Stamenkovski jasno poručila: Bombardovanje Javnog servisa predstavlja jedan od najtežih udara na medijsku kuću u istoriji ratovanja!

Izvor: Pink.rs

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da sećanje na stradale radnike Javnog servisa mora ostati trajno i opominjuće, naglašavajući da bol porodica žrtava ne prolazi ni posle više decenija.

- U 2 časa i 6 minuta oglasila su se zvona. Pred spomenikom „ZAŠTO?“ odali smo poštu radnicima RTS-a koji su stradali na ovom mestu tokom NATO agresije na zgradu nacionalnog servisa - navela je ministarka, podsećajući na trenutak kada je zgrada Javnog servisa pogođena tokom NATO bombardovanje SR Jugoslavije.

Ona je istakla da vreme nije umanjilo težinu gubitka.

- Vreme nije izbrisalo bol. Za porodice koje su izgubile najdraže, ta noć nikada nije završena - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Govoreći o značaju tog događaja, ocenila je da napad na Radio-televizija Srbije predstavlja jedan od najtežih udara na jednu medijsku kuću u istoriji ratovanja.

- Bombardovanje zgrade RTS-a predstavlja jedan od najtežih udara na medijsku kuću u istoriji ratovanja. Istina je za njih bila legitimna meta - naglasila je ministarka.

Na kraju obraćanja, ministarka je poručila da se sećanje mora čuvati kao deo kolektivne odgovornosti društva.

- Nikada ne smemo da zaboravimo ovu noć. Neka im je večna slava! - zaključila je Đurđević Stamenkovski.

#Javni servis

#Milica Đurđević Stamenkovski

#bombardovanje

