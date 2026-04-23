Vojska Srbije spremna za prvu generaciju regruta: Evo kada stižu prvi vojnici u kasarne

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović izjavio je da je bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, ali da postoje određeni izazovi i rizici, pre svega u AP Kosovo i Metohija, i istakao da Vojska Srbije (VS) u potpunosti sposobna da ispuni dodeljene misije i zadatke, na prvom mestu da zaštiti Srbiju i njene građane od oružanog ugrožavanja spolja.

Mojsilović je istakao Vojska Srbije ove godine svoj praznik - 23. april, u znak sećanja na dan kada je 1815. godine podignut Drugi srpski ustanak, obeležava bolje opremljena i obučena za izvođenje ofanzivnih i defanzivnih dejstava, sa efikasnijom organizacijom, novim sposobnostima, novim jedinicama, novim savremenim borbenim sistemima i novim ubojnim sredstvima.

- Vrlo brzo ćemo po sposobnostima i doktrinarnom pristupu ratovanju prerasti okvire našeg regiona. To ne bi bilo moguće bez čvrste podrške i vizije našeg vrhovnog komandanta, predsednika Republike, koji ima sluha za potrebe Vojske Srbije, kao i predanog rada ministra odbrane i Vlade u celini - istakao je Mojsilović u intervjuu za ''Novosti''.

Naveo je da je, posle nedavno osujećene sabotaže na delu gasovoda kod Kanjiže, bezbednosna situacija u Srbiji stabilna, ali i dalje postoje određeni izazovi i rizici, pre svega u AP Kosovo i Metohija.

- Prateći dešavanja na globalnom nivou i uzimajući u obzir učestalost bezbednosnih incidenata na energetskoj infrastrukturi u različitim delovima sveta, doneta je odluka da se Vojska Srbije angažuje na pojačanom obezbeđenju određenih objekata kritične infrastrukture, pre svega iz predostrožnosti, radi sprečavanja iznenađenja i nastanka štete - naveo je Mojsilović.

Dodao je da na taj način pripadnici VS aktivno doprinose unapređenju energetske bezbednosti, koja ima veliki značaj za ostvarivanje ekonomskog razvoja i ukupnog prosperiteta, kao jednog od nacionalnih interesa definisanih Strategijom nacionalne bezbednosti Srbije.

Govoreći o situaciji u AP KiM, Mojsilović je naveo da se jednostrani potezi Privremenih institucija samouprave u Prištini, nametanje zakona i zastrašivanje srpskog stanovništva ne mogu okarakterisati kao demokratsko i konstruktivno postupanje ocenivši da su u direktnoj suprotnosti sa težnjom svih država u okruženju za izgradnju mirnog i prosperitetnog regiona.

Ukazao je da su u tom smislu problematična nastojanja da se tzv. kosovske bezbednosne snage transformišu u vojsku i pristupe vojnim savezima, suprotno Rezoluciji SB UN 1244, Vojno-tehničkom i drugim potpisanim sporazumima.

Mojsilović je istakao da ta formacija po organizaciji, snazi i mogućnosti delovanja ne može da parira Vojsci Srbije, ali da zabrinjava potencijal da se upotrebi protiv Srba u Pokrajini zbog čega se, kako je naveo, s posebnom pažnjom prati bezbednosna situacija.

- Radi sprečavanja eskalacije krize i očuvanja budnosti i spremnosti za zaštitu Srba u Pokrajini, u stalnom sam kontaktu s komandantom Kfora i komandantom Komande združenih snaga NATO iz Napulja, u čijoj su nadležnosti Međunarodne bezbednosne snage na KiM - naveo je Mojsilović.

Ocenjujući saradnju VS sa međunarodnim vojnim snagama u AP KiM, Mojsilović je istakao da je saradnja s KFOR-om profesionalna, korektna, direktna i u funkciji očuvanja stabilnog i bezbednog okruženja.

''KFOR vidimo kao jedinu legitimnu oružanu formaciju na KiM koja je, u skladu sa mandatom koji joj je dao Savet bezbednosti UN, dužna da osigura bezbednost i slobodu kretanja i koja je jedino sposobna da zaštiti Srbe u našoj južnoj pokrajini'', dodao je Mojsilović.

Odgovorajući na pitanje koliko formiranje vojnog saveza Zagreba, Prištine i Tirane predstavlja realnu opasnost po Srbiju, Mojsilović je izrazio uverenje da je vojni savez Zagreba, Tirane i Prištine usmeren protiv Srbije i Srba u regionu i da predstavlja faktor pritiska na našu zemlju i ozbiljan bezbednosni izazov, ali i pokušaj etabliranja tzv. Kosovskih bezbednosnih snaga kao prave vojske.

Dodao je da je taj savez u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 SB UN, Dejtonskim sporazumom, Sporazumom o podregionalnoj kontroli naoružanja i Vojno-tehničkim sporazumom.

- Vojska Srbije je u definisanju potrebnih sposobnosti uzela u obzir postojanje ovog trojnog saveza i već sada je sposobna da mu se samostalno suprotstavi, a mogu vam reći da će biti još jača - naveo je Mojsilović.

Govoreći o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka, Mojsilović je rekao da je VS spremna i da su pripremljena normativna dokumenta, planovi obuke, metodički priručnici, kao i da su uređeni objekti za smeštaj i obuku i nabavljena nova oprema koja će dočekati prvu generaciju regruta.

Istakao je da se nastavlja podizanje kapaciteta za prijem regrutnih kontingenata i unapređenje uslova za buduće vojnike, koji će, kako je istakao, biti mnogo bolji od onih u kojima su vojni rok služili njihovi očevi.

- Ubrzano se radi na pripremi centara Ministarstva odbrane koji će vršiti evidenciju i regrutaciju, kao i na povećanju kapaciteta za zdravstvenu zaštitu vojnika. Izrađeni su predlozi zakonskih rešenja i po njihovom usvajanju vrlo brzo ćemo biti u prilici da na služenje vojnog roka primimo prvu generaciju regruta. Imamo najave da će to biti na proleće sledeće godine - rekao je Mojsilović.

Govoreći o konkursu za upis u vojne škole, naveo je da je za sada solidan odziv kandidata i da nam je potreban veći broj visokoobučenog, kvalitetnog kadra jer je, kako je rekao, VS modernizovana, tehnološki složenija i opremljena savremenim borbenim sistemima koji zahtevaju visokostručne ljude.

Dodao je da su povećane upisne kvote za određene rodove i da će u maju biti raspisan drugi konkurs za prijem budućih pilota Vojske Srbije.

Na pitanje da li 27 godina nakon NATO agresije na SRJ, može da uporedi spremnost i opremljenost naše vojske tada i sada, Mojsilović je ukazao da je Vojska Jugoslavije agresiju 1999. dočekala oslabljena sankcijama i odsustvom ulaganja u ispravnost tehnike i nabavku savremenog naoružanja i vojne opreme, ali sa iskusnim starešinskim kadrom, visoko motivisana i rešena da brani otadžbinu.

- Zemlja je bila ekonomski izmučena, sa ograničenim zalihama goriva, rezervnih delova, savremene elektronike... Uprkos tome, Vojska je hrabro stala na crtu najmoćnijem savezu u ljudskoj istoriji i, zahvaljujući visokoj osposobljenosti, snalažljivosti i prilagodljivosti vojnika i starešina, pružila žilav otpor, kakav je malo ko mogao očekivati - naveo je Mojsilović.

Istakao je da za razliku od tog perioda, VS danas predstavlja znatno snažniju, tehnološki napredniju, moderno opremljenu i profesionalno obučenu oružanu silu, sa većim stepenom mobilnosti, operativne efikasnosti i sposobnostima kakve tada nije posedovala, kao i da predstavlja kredibilan faktor odvraćanja za svakog potencijalnog agresora.

Autor: A.A.