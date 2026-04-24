Sin Bogdan smestio me je u starački dom da bi mogao da proda moj stan: Nije ni slutio šta se krije u poštanskom sandučetu, nakon 7 dana usledio je šok obrt

Uvek sam prvo proveravala poštu. Svako jutro – papuče, ogrtač, tri sprata niz stepenice. Limeno poštansko sanduče sa oljuštenom plavom bojom, broj četrdeset sedam. Najčešće prazno. Ponekad računi, reklamni flajeri, obaveštenja iz klinike. Ali ja sam ga ipak otvarala.

To je bio moj ritual. Moj tihi dogovor sa svetom: siđem dole, a svet mi potvrdi da sam još uvek ovde.

Tog jutra nisam stigla.

Sin koji je "znao bolje"

Bogdan je došao rano, već u pola osam. Nisam još ni čaj popila. Ušao je u stan, čak nije ni izuo cipele, i odmah počeo da govori – brzo, nervozno, kao da se boji da ću ga prekinuti.

"Mama, sve sam našao. Odlično mesto. Borova šuma, svetle sobe, čak imaju i fizioterapiju. Svidelo bi ti se."

Gledala sam ga i razmišljala o nečemu sasvim drugom – dugmad na košulji su mu bila zategnuta, stomak mu se nazirao kroz tkaninu. Ugojio se, ali i dalje je nosio staru odeću. A ja sam, kao i uvek, mislila kako da mu pomognem, kako da mu pomerim dugmad, umesto da čujem šta govori.

"Koje mesto?" pitala sam.

"Dom za stare. Nije to klasičan dom, više kao ustanova za pomoć starijima. Osoblje 24 sata, hrana, lekar… Sve sam proverio."

Znala sam taj njegov gest – trljanje korena nosa. Tako je radio još kao dečak kada je lagao. A ja sam, kao i uvek, odlučila da ne primetim.

"Bogdane, ne idem nikuda. Dobro mi je kod kuće."

Seo je preko puta mene, uhvatio me za ruku.

"Mama, imaš sedamdeset tri godine. Sama si. Šta ako padneš? Ko će ti pomoći?"

Počela sam da sumnjam. U sebe. U svoju snagu. U svoju sigurnost.

"Ja bolje znam šta ti treba", rekao je. "Ja sam tvoj sin."

I pristala sam. Ne zato što sam verovala. Već zato što sam ceo život pristajala.

Dan kada sam ostala bez doma

Spakovali smo stvari za sat i po. Dva kofera. Tražila sam da ponese foto-album – poneo je. Zimski kaput je ostao. Fotografija mog pokojnog muža – ostala je. "Kasnije", rekao je.

Na stepeništu sam zastala.

– Sačekaj, da proverim poštu.

– Mama, kasnimo. Nema ničega tamo.

Pogledala sam dole – sanduče, broj 47. I otišla.

Tog trenutka nisam znala da sam poslednji put videla svoj dom.

Novi "život" u domu za stare

Dom za stare zvao se "Tihi gaj". Gaja nije bilo. Samo ograda od lima, dvorište bez drveća i miris varikine. Soba mala. Krevet, stočić, stolica i prozor koji gleda u ogradu.

Bogdan me je zagrlio brzo, gotovo usput.

– Zvaću te. Svaki dan.

Nije.

Prva dva dana sam čekala. Trećeg sam shvatila – neće zvati.

Ne zato što je zaboravio. Nego zato što je završio ono što je hteo.

Poziv koji je sve promenio

Pozvala sam svoj broj. Kućni telefon. Javio se nepoznat muškarac.

"Halo?"

"Da li je to stan Krotkovih?"

Pauza.

"Ne. Mi smo ga kupili pre tri dana."

Tri dana.

Bogdan me je doveo u petak. Stan je prodao u ponedeljak.

Istina koja boli

Pozvala sam ga.

– Mama, zdravo, kako si?

Kao da se ništa nije desilo.

"Bogdane, neko živi u mom stanu."

Tišina.

"Mama, hteo sam da ti kažem… Imamo kredite. Stan je bio na mene. Ti si ga prepisala."

Prepisala sam. Da mu olakšam. Da ne mora kasnije da se muči.

"Moj sin je prodao stan u kojem sam živela trideset godina", rekla sam tiho.

"Mama, pa tamo ti je bolje. Ovde imaš negu, hranu…"

Bilo mi je teško da se penjem na peti sprat. Ali to je bio moj dom.

Tamara – jedina koja je ostala

Pozvala sam Tamaru.

"Zina?! Gde si? Ljudi unose stvari u tvoj stan!"

"Bogdan ga je prodao."

Tišina. Teška.

"Dolazim", rekla je.

Sedam dana u tišini

Provela sam nedelju dana u domu. Navikla sam se na miris. Na tišinu. Na ljude koji ne govore. Ali nisam se navikla na to da nemam gde da se vratim.

Pismo koje je promenilo sve

Tamara je došla osmog dana.

Donela mi je pismo. Iz mog sandučeta.

Od notara.

Iz Tule.

Otvorila sam ga – rođaka Ljubmila je umrla. Ostavila mi je kuću i novac.

U koverti je bilo i njeno pismo.

"Zina, znam da mi nisi oprostila… Nisam došla na sahranu jer sam bila u bolnici posle nesreće…"

Sedela sam i gledala u papir.

Sve ove godine sam verovala da joj nije stalo.

A ona je ležala na intenzivnoj nezi.

Novi početak

Tri dana kasnije otišla sam u Tulu. Potpisala papire. Kuća je bila mala, ali moja. U dnevnoj sobi – stari klavir.

Na njemu fotografija – Ljubmila i ja, kao devojčice.

Dodirnula sam dirke. Zvuk je bio nesavršen, ali živ.

Pozvala sam Bogdana.

"Mama, gde si?"

"Znam bolje", rekla sam mirno. "Prvi put u životu – znam bolje."

Rekla sam mu sve.

"Dođi ako hoćeš. Vrata su otvorena. Ali ova kuća je moja. I odluke su sada moje."

Povratak sebi

Ušla sam u hodnik. Poštansko sanduče je visilo na zidu.

Otvorila sam ga. Prazno.

Ali proveriću ga sutra. I prekosutra.

Jer to je moj ritual.

Moj dokaz da sam ovde.

Vratila sam se do klavira, sela i pritisnula dirku.

Zvuk je bio topao. Nesavršen.

Baš kao ja.

Autor: D.Bošković