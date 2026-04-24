Zašto često viđamo svrake na grobljima? Nije samo slučajnost

Svrake su među najinteligentnijim pticama u Evropi, a njihova povezanost sa grobljima često budi radoznalost, pa i sujeverje. Iako u narodnim pričama imaju reputaciju „glasnika“, nauka nudi mnogo prizemnija – ali i dalje zanimljiva objašnjenja.

Pre svega, groblja su za svrake idealna mesta za život. Tiha su, sa mnogo drveća za gnezda i relativno malo ljudi i predatora. Uz to, često se na grobovima ostavljaju cveće, sveće i razni sitni predmeti, što privlači ove radoznale ptice poznate po istraživanju svega što svetluca ili odstupa od okoline.

Još zanimljivije – svrake imaju izuzetno razvijenu memoriju. Mogu da pamte lokacije gde su našle hranu, pa čak i da prepoznaju ljudska lica. Zbog toga nije neobično da se ista ptica iznova vraća na isto mesto, što kod prolaznika stvara utisak „nečeg misterioznog“.

U nekim kulturama, svrake su simbol promene ili prelaza, pa se njihovo prisustvo na grobljima dodatno mistifikuje. Ipak, iza svega stoji jednostavna istina: gde ima mira, zaklona i zanimljivih sitnica – tu će biti i svraka.

POVEZANE VESTI

Extra

JEZIVA ISTINA O LEŠEVIMA SA TITANIKA: Evo zašto na olupini nikada nisu pronađeni ljudski ostaci

Horoskop

ŽENE ROĐENE U OVA ČETIRI ZNAKA POSTAJU PRIVLAČNIJE KAKO STARE - Zrače kao nikada, atraktivne su i ženstvene!

Extra

BIZARNO! U nekim zemljama 40. rođendan je ZABRANJENA TEMA: Ljudi ga ne slave, ne čestitaju, a razlog će vas ŠOKIRATI!

Lifestyle

Zabranjeno voće: Zašto nas najviše uzbuđuje ono što ne možemo da imamo?

Horoskop

Ovan preuzima kormilo: Koji horoskopski znakovi najbolje klikću sa Ovnovima!

Domaći

KAO LISICA ŠTO TAJNU ZNA: Aca Kos se pohvalio novom pesmom koju mu je Čeda Jovanović napisao: Postoje snovi koji se skrivaju...