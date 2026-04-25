'Majka je sa 11 meseci htela da me baci u Drinu' Jelenina potresna priča rasplakala mnoge: Htela je da je se reši, ni otac je nije hteo

Jelena je već na početku života doživela ono što mnogi ne mogu ni da zamisle. Od odbačenog deteta došla je do vere koja joj je, kako kaže, promenila život iz korena.

Njena priča nosi snažnu poruku, a nakon svega što je preživela, veruje da je svaki njen korak bio deo Božijeg plana.

"Otac tvrdio da nisam njegova"

- Sa 11 meseci majka je htela da me baci u Drinu. Bog je poslao komšiju i on me je odvezao kod oca. Otac se nešto nije oduševio i tvrdio da nisam njegova, ali ipak me je zadržao. Ako se u ovom svetu osećate odbačeno, to i nije tako loše. To znači da Bog ima poseban plan za vaš život - ispričala je Jelena na svom Tiktok nalogu.

Dodala je da Bog za svakog ima plan.

- Bog ne želi da se u ovom svetu uklapate kao kockica. On želi da sijate svim onim sjajem koji je on namenio i stavio u vaše srce. I ako ste probali možda svim i svačim da zatrpate tu rupu u grudima i tu prazninu koja vas izjeda, to nije pogrešno, to je traženje. Jer pre susreta sa Bogom i ja sam tražila ljubav na svim pogrešnim mestima. Ne brinite, biće dobro. Bog ima plan i njegov se plan za naš život ispunjava. Samo verujte - dodala je ona.

Oprostila je majci

Kako je navela u komentarima njena majka živi u Lešnici, a ona odavno ne živi tamo. Tačnije od tog dana kada ju je komšija pokupio i odvezao kod oca.

Korisnici su je pitali i da li je oprostila majci...

- Naravno, zašto ne bih. Da je bolje znala, ona bi bolje i učinila. Najlakše se čini ne oprostiti, ali svi mi grešimo i rastemo sa godinama i iskustvom. Ona je bila mlada imala je 16 godina. Moj otac ju je pretukao i oterao u osmom mesecu trudnoće. Dalje ona zna... Neopraštanje je držanje sebe dalje od radosti. To nama škodi, možda i više nego drugima - navela je Jelena.

Autor: A.A.