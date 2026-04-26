Baka otkrila kako je heklač Viktor počeo da hekla: Evo svih detalja

Iza svakog velikog talenta često stoji neko ko je prepoznao prvu iskru, a u slučaju jedanaestogodišnjeg Viktora Mitića iz Jagodine, ta osoba je njegova baka. Dok Srbija sa oduševljenjem prati dečaka koji hekla džinovski ćilim, njegova baka otkriva da je put od prve petljice do regionalne slave počeo sasvim spontano, na Viktorovu sopstvenu inicijativu.

Baka malog heklača prisetila se trenutka kada je unuk izrazio želju da savlada ovaj tradicionalni zanat. Prema njenim rečima, Viktor je bio izuzetno bistar učenik kojem nisu bile potrebne duge lekcije niti ponavljanja.

- Sam je tražio to da radi. Valjda je video preko telefona kako druga deca to umeju, pa je i on zahtevao da nauči. Ja sam mu pokazala samo jednom, jedan dan je radio i vrlo brzo je naučio - ponosno ističe baka. Ona dodaje da je nakon tog prvog susreta sa heklicom prošlo dosta vremena u kojem Viktor nije vežbao, ali da mu je bilo dovoljno samo kratko podsećanje da se vrati zanatu sa još većim žarom.

Kao neko ko i sam uživa u ručnim radovima, baka ne krije zadovoljstvo što je upravo njoj pripala čast da unuku prenese to znanje. Iako je Viktor glavni "majstor" u kući, ona mu pruža dragocenu podršku kada se nagomilaju školske obaveze.

"Pomognemo mu malo kad on ima da uči ili radi nešto drugo, ali većinom on radi sam. Baš mi je milo i drago što mogu da mu pomognem i što je to naučio baš od mene", rekla je baka za Telegraf, ne skrivajući sreću što se tradicija nastavlja kroz ruke jednog dečaka.

Podsetimo, Viktor Mitić je postao simbol istrajnosti nakon što je njegova priča o heklanju ćilima, gde jedna petljica predstavlja jednog pratioca na Instagramu, obišla region. Uprkos izazovima, poput suspenzije profila zbog prijava i javnih kritika pojedinih sveštenih lica koji su osporavali njegov hobi, Viktor je nastavio sa radom. Uz podršku porodice, a naročito bake koja mu je utkala prva znanja, ovaj jedanaestogodišnjak iz Jagodine nastavlja da spaja tradicionalne vrednosti sa modernim dizajnerskim snovima.

