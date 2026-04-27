DANAS JE SVETI MARTIN ISPOVEDNIK: Postao je žrtva STRAŠNE SPLETKE, a vera ga nije napuštala ni u najtežim mukama

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava Svetog Martina Ispovednika.

Postao papom 5. jula 649. godine baš u vreme jarosne raspre pravoslavnih s jereticima monotelitima (jednovoljnicima).

Carovaše tada Konstans II, unuk Iraklijev, a patrijarh carigradski beše Pavle. Da bi uspostavio mir u crkvi sam car napisa knjižicu Gipos, koja bi veoma po volji jeretika.

Papa Martin sazva sabor od sto pet episkopa, na kome se osudi ova knjižica careva. U isto vreme napisa papa pismo patrijarhu Pavlu moleći ga da se drži čiste vere pravoslavne i da cara savetuje, da se okane jeretičkih mudrovanja.

To pismo razljuti i patrijarha i cara. I car posla nekoga vojvodu Olimpija u Rim, da dovede papu vezana u Carigrad. Vojvoda se ne drznu vezati papu, ali nagovori jednog vojnika, da ga mačem ubije u crkvi. No kada vojnik uđe u crkvu s mačem skrivenim, najedanput oslepi.

Tako Promislom Božjim Martin izbeže smrt. U to vreme napadahu Saraceni na Siciliju, i vojvoda Olimpije ode u Siciliju, gde i umre.

Žrtva spletke

Tada spletkom patrijarha-jeretika Pavla car posla drugog vojvodu, Teodora, da veže i dovede papu pod optužbom, da on, papa, stoji u dosluhu sa Saracenima, i da ne štuje Prečistu Bogomater. Kada vojvoda stiže u Rim i pročita optužbu protiv pape, ovaj odgovori, da je to kleveta, da on nema nikakve zajednice sa Saracenima, protivnicima Hrišćanstva, "a prečistu Bogomater ako ko ne štuje i ne ispoveda i njoj se ne klanja, da bude proklet i ovoga i onoga veka”.

No to ne izmeni odluku vojvodinu. Papa bi vezan i doveden u Carigrad, gde bolan prebolan ležaše dugo u tamnici, mučen teskobom i glađu, dok najzad ne bi osuđen na progonstvo u Herson, gde požive dve godine i skonča predav dušu svoju Gospodu, radi koga je mnogo postradao, 655. godine. Na dve godine pre njega umre okajani Pavle.

I kad ga car poseti pred smrt, on okrete glavu duvaru i plakaše ispovedajući da je mnogo grešio protiv pape Martina, i moleći cara da Martina oslobodi.

Društvo

DANAS JE PREPODOBNI MIHAJLO ISPOVEDNIK: Veruje se da jednu stvar ne treba da radite kako vas ne bi TERAO MALER cele godine

Društvo

Vernici slave prepodobnog Jakova Ispovednika! Ako imate ovaj problem, obavezno se danas pomolite

Extra

Vernici sutra slave Prepodobnog Vasilija Ispovednika: Za oprost grehova uradite JEDNU STVAR

Extra

Obavezno izgovorite OVE REČI! Vernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika -za njega se vezuje POSEBNA LEGENDA

Društvo

DANAS JE PREPODOBNI ILARION ISPOVEDNIK Isceljivao je bolesne i progonio zle duhove, zato mu se pomolite ovim rečima

Extra

VAŽAN DAN ZA VERNIKE: Obeležava se prepodobni Georgije Ispovednik, poštovan kao čudotvorac, ali to nije sve