SRPSKO 'PUZAJUĆE' BLAGO! Na čačanskim livadama leže PARE: Sakupljači puževa zarađuju bogatstvo, a evo gde završava naš specijalitet!

Dok većina ljudi tokom prolećnih kiša traži zaklon, za iskusne sakupljače u okolini Čačka to je znak za početak "lova na bogatstvo". Kiša mami hiljade puževa iz skrovišta, a sa njima kreće i trka za zaradom koja se meri u desetinama kilograma po samo jednom izlasku na teren!

BRZA ZARADA NAKON KIŠE

Otkupna mesta su već spremna, a trenutna cena je 80 dinara po kilogramu. Iako na prvi pogled ne deluje mnogo, iskusni sakupljači tvrde da se za svega nekoliko sati može sakupiti ogromna količina. Ipak, postoji važan uslov:

Brzina je ključna: Puževi moraju na otkup istog dana ili najkasnije sutradan pre podne.

Gubitak težine: Ako se dugo čuvaju u neadekvatnim uslovima, gube na težini ili uginu, što direktno smanjuje zaradu.

IZ SRBIJE PRAVO U ELITNE RESTORANE

Mnogi sakupljači i ne slute da "roba" koju uberu na srpskim livadama završava u najskupljim restoranima Francuske, Italije i Grčke. Srbija je jedan od vodećih izvoznika šumskog i vinogradarskog puža, koji se u Evropi smatra vrhunskim delikatesom zbog visokog nivoa proteina i niske masnoće.

Nakon otkupa, puževi prolaze kroz proces:

Čišćenja i sterilizacije.

Zamrzavanja ili konzerviranja.

Posebnog pakovanja kućica koje služe za serviranje u elitnim objektima.

STROGA PRAVILA: Ne može bilo koji puž!

Država strogo kontroliše ovaj "biznis" radi očuvanja prirode. Sakupljanje nije dozvoljeno tokom cele godine, a postoje i jasni kriterijumi:

Veličina je bitna: Zabranjeno je prikupljanje jedinki čiji je prečnik kućice manji od 3 centimetra.

Sezona: Obično traje od 1. juna do 1. oktobra, uz precizne kvote koje propisuje ministarstvo.

Iako se stariji meštani sećaju vremena kada su cele porodice bile na livadama, i danas je potražnja iz inostranstva stabilna, što Čačanima omogućava da dodatno popune kućni budžet tokom vlažnih prolećnih dana.

Autor: D.S.